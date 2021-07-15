Kilis Tava nasıl yapılır gerekli malzemeler | Kolay Kilis tava yapılışı
Ustasından Kilis tava tarifi | Yöresel lezzetlerden olan Kilis tavayı evlerinde hazırlamak isteyenler “Kilis tava gerekli malzemeler listesi” konusunu araştırıyor. Peki, Kilis tava nasıl yapılıyor? Kilis tava pratik tarif
Akşam yemeği için farklı ve yöresel bir lezzet arayanlar Kilis tava tarifini araştırmaya başladı. Peki, Kilis Tava için hangi malzemeler gerekli?
Kilis tava tarifi
Malzemeler:
- Yarım kilo kıyma
- 1 adet sivri biber
- 1 adet soğan
- 1-2 diş sarımsak
- 1 adet kapya biber
- 2 adet patates
- 1 adet domates
- Tuz
- Kekik
- Karabiber
Kilis Tava nasıl yapılır gerekli malzemeler | Kolay Kilis tava yapılışı
Bir yoğurma kabının içerisine kıymayı alın.
Kıymanın üzerine rendelediğiniz sarımsağı ilave edin.
Domates, kapya biber ve sivri biberi rondodan geçerin.
Karışımı kıymaya ekleyin.
Baharatları da karışıma ilave edin.
Bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledikten sonra kıymayı yoğurun.
Patetesleri halka halka doğrayın.
Bir tepsiye yağlayın ve patatesleri dizin.
Patateslerin üzerine kıymalı harcı yayın.
Bir bıçakla kıymanın üzerine çizikler atın.
Kıymanın üzerine arzu ederseniz sivri biber ve domates dizebilirsiniz.
Tepsinin üzerini folya ile kapatın.
Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yemeği sürün.
10-15 dakikanın ardından folyayı kaldırın ve o şekilde pişmeye bırakın.
Afiyet olsun.