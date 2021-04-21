Kilis tava nasıl yapılır?
İftar için farklı ve leziz bir tarif arayanlar Kilis tava tarifini araştırıyor. Peki, Kilis tava nasıl yapılıyor?
Kilis tava tarifi | İftar için leziz bir tarif arıyorsanız; Kilis tavayı mutlaka denemelisiniz.
Kilis tava tarifi
Malzemeler:
- Yarım kilo kıyma
- 1 adet soğan
- 2 adet domates
- 4 adet yeşil biber
- 1 adet kapya biber
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 tutam maydanoz
- 2-3 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2 adet patlıcan
- Tuz
- Karabiber
- Kimyon
Kilis tava nasıl yapılır?
Soğan, biber, domates ve sarımsağı doğrayın.
Patlıcan hariç tüm malzemeyi karıştırma kabının içerisine koyun.
Kıymalı harcı iyice yoğurun.
Yoğurduğunuz kıymalı harcın üzerini kapatıp yaklaşık bir saat buzdolabında dinlendirin.
Patlıcanları uzun ince olacak şekilde doğrayın ve tuzlu suda bekletin.
Patlıcanları süzüp bir cam tepsinin altına dizin.
Patlıcanların üzerine kıymayı yayın.
Kıymanın üzerini biber dilimleriyle süsleyebilirsiniz.
Önceden ısıtılmış fırında yemeği yaklaşık 30-35 dakika pişirin.
Afiyet olsun.