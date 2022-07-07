Kilis kurban bayramı namazı saati
Bayrama kısa bir süre kala vatandaşlar hangi ilde saat kaçta bayram namazı kılınacağını araştırmaya başladı. Peki, Kilis'te bayram namazı kaçta kılınacak?
Kurban bayramı 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayram namazının ne zaman kılınacağı ise merak ediliyor. Peki, Kilis’te bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Kilis kurban bayramı namazı saati
9 Temmuz Cumartesi sabahı Kilis'te bayram namazı saat 05.53'te kılınacak.
Elbeyli bayram namazı saat kaçta?
Elbeyli'de bayram namazı saat 05.52'de kılınacak.
Musabeyli bayram namazı saat kaçta?
Musabeyli'de bayram namazı saat 05.53'te kılınacak.
Polateli bayram namazı saat kaçta?
Polateli'nde bayram namazı saat 05.53'te kılınacak.