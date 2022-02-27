Kilis kandil kurabiyesi nasıl yapılır? Bayatlamayan kandil kurabiyesi tarifi
Kilis usulü kandil kurabiyesi gerekli malzemeler! Kilis'te kandil simidi yerine genellikle kandil kurabiyesi ikramı yapılıyor. Bu sebeple pek çok kişi "Kandil kurabiyesi nasıl yapılır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Kilis kandil kurabiyesi için hangi malzemeler gerekli?
Kilis’te kandillerde simit yerine kurabiye ikramı yapılıyor. Söz konusu kurabiye irmikten yapılıyor. Bu sebeple pek çok kişi ‘Kilis kurabiyesi nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
Bayatlamayan kandil kurabiyesi tarifi
Malzemeler:
- 400 gram un
- 600 gram irmik altı unu
- Yarım kg vita yağı ya da bitkisel susuz yağ
- Yarım kilo pudra şekeri
- Bir tutam tuz
Kilis kandil kurabiyesi nasıl yapılır?
Öncelikle bir yoğurma kabının içerisine yağı ve şekeri alın.
Yağ ve şekeri mikserle 10-15 dakika çırpın.
Tuz ve unu azar azar karışımı ekleyin.
Hamurun tutması için biraz fazla yoğurmak gerekiyor.
Hamurun yoğurun ve dinlenmeye bırakın.
Hamurdan limon büyüklüğünde parçalar koparın ay çöreği gibi bir şekil verin.
Kurabiyelerin üzerine Antep fıstığı dizin.
Önceden ısıtılmış 250 derecelik fırında tepsiyi sürün.
5 dakika sonra fırını 200 dereceye indirin. Kurabiyeler kızarıncaya kadar pişirin.
Kurabiyeler tamamen soğuduktan sonra tepsiden çıkarmanız daha iyi olacaktır.
Afiyet olsun.