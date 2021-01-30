Kilis İl Sağlık Müdürlüğü Temizlik, kırtasiye, giyecek ve toner alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Kilis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 163 Kalem Temizlik, Kırtasiye, Giyecek ve Toner Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhale ve teklif açma tarihi ise 18 Şubat saat 10:30 olarak belirlendi.

Teslim adresi Suriye Görev Gücü Başkanlığı bağlı Adres : Öncü pınar Konteynır Kent Konaklama Tesisi Sağlık Deposu Merkez/KİLİS olan ilanın detaylı bilgisi için TIKLAYINIZ