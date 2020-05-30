Kilis Devlet hastanesinde randevu dönemi

Kilis Devlet Hastanesinde 1 Haziran tarihinden itibaren polikliniklerinde randevu ile hasta bakılacağı bildirildi.

Kilis Devlet Hastanesinden yaptığı açıklama ile ALO 182 veya mhrs.gov.tr adresinden randevu almayan hastalara 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren bakılmayacağını açıkladı.

Kilis Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada, “1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibarıyla hastanemizde alınan tedbirler kapsamında, poliklinikler için hasta kabulleri 182 veya mhrs.gov.tr üzerinden olup. Randevusuz gelen hastalarımızın kabulü yapılmayacaktır. Tüm hastalarımızın hastane girişinde ateş ölçümü yapılıp maskesiz içeriye girmelerine izin verilmeyecektir. Hastaların mümkün olduğunca refakatçisiz hastaneye başvuruları daha uygun olacaktır.Muayene esnasında içeride sadece hasta olacaktır. Beklemeye sebebiyet vermemek için, muayene saatinde poliklinik önünde bulunulması ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekmektedir. Poliklinik ziyareti esnasında kesinlikle maske takılması zorunludur. Serviste yatan hastalar için ziyaret yasak olup kişilerin bu kurala riayet etmeleri gerekmektedir” denildi.