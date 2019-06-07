0553 313 94 23

Kilis Belediyespor Katırcı ile anlaştı

Kilis Belediyespor teknik direktörlüğüne yeniden İbrahim Katırcı getirildi.

07 Haziran 2019 Cuma 10:45
Kilis Belediyespor Katırcı ile anlaştı

Kilis Belediyespor teknik direktörlüğüne yeniden İbrahim Katırcı getirildi.


Kilis Belediyespor Kulüp Başkanı Hamza Türk,teknik direktörlüğe İbrahim Katırcı’nın getirildiğini ifade ederek, “Değerli arkadaşlarımızla beraber yeni sezonda takımımızın başında İbrahim Katırcı Hocam ve ekibi ile yola devam kararı almış bulunmaktayız. Yardımcı Hocalarımız İsmail Gökalp, Mustafa Kara ve İlhami Gezici getirilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun”dedi.


Kilis Belediyespor teknik direktörlüğüne yeniden İbrahim Katırcı’nın getirildiği toplantıda Kilis Belediyespor Genel Kaptanı Mehmet Yalnız’da hazır bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 10:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akçakale’nin ’meraklı köfteci’si iş başında
    1. Akçakale’nin ’meraklı köfteci’si iş..
    2. Çankaya evlerinde yaz boyu etkinlik
    3. Başkan Beyoğlu, Yıldırım’ın Diyarbakır..
    4. Başkan Günel: "Kongre merkezinin ayağa..
    5. (Özel haber) Denizlispor’da hedef ilk..
    6. Kapadokya’da 50 yıllık kahve..
    7. Sivas'ta cinayet
    8. Altındağ’da dev temizlik
    9. Turizm’in kalbi Agora’da atacak
    10. Sıcak kemoterapi ile tümöral hücreler..
    11. Tüfekle bir kişiyi yaralayan genç..
    12. "Fransa’yı yenerek yeni bir tarih..
    13. Akıntıya kapılan çocuğun cesedine..
    14. Özel öğrencilerden anlamlı bayramlaşma
    15. BAE: “Mayıs ayındaki tanker..
    16. Kilis Belediyespor Katırcı ile anlaştı
    17. Güven: Hâkimleri YSK değil, HSK atar
    18. Batman’da ebabil kuşu bulundu
    19. İstanbul Sözleşmesi'ne çok sert tepki:..
    20. Konak’ta Balkan rüzgârları esecek
    21. Özel öğrencilerden anlamlı bayramlaşma
    22. Yorgancılar: "Tarım potansiyelini daha..
    23. Mersin sahillerinde tatil yoğunluğu
    24. Kırmızı ışıkta bekleyen 7 aracı biçti!
    25. Taksim'de tehlikeli eğlence!..
    26. Meksika güney sınırına asker..
    27. (Özel) Telefonla veterinerden yardım..
    28. Tarihi Tekel Fabrikasına genç tasarım
    29. Migren ağrılarına botoks uygulamasıyla..
    30. ""Fransa maçında kaybedecek hiçbir..
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı