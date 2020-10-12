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Siyaset Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybett
Siyaset

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybett

Bir süredir hastanede tedavi gören Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 08:44:00 - 2020-10-12 09:38:29
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybett

Geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle Gaziantep'te tedavi altında olan Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde bir süredir tedavi gören 53 yaşındaki Bulut, yapılan müdahalelere rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Üçüncü dönem Kilis Belediye Başkanlığı görevini yürüten Bulut, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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