Kilis 7 Aralık Üniversitesi personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvuru Tarihleri:

1- İlanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

(Başlama: 17/06/2022-Bitiş: 01/07/2022 tarihi mesai bitimi)

2- Adaylar başvurularını, Üniversitemiz web sayfasında (https://www.kilis.edu.tr/personel) yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenilen belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile yapmaları gerekmektedir.

3- Faks veya internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.

4- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

5- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adayların (kadro sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir) isimleri, başvuru bitim tarihinden sonraki 5 (beş) iş günü içerisinde www.kilis.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.

Atanmaya hak kazanan asıl adaylardan, süresi içerisinde başvuran olmadığı veya aranan şartları taşımadığı veya eksik belge ile başvurduğu tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan puan sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesh edilir.

*İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

BAŞVURU YERİ/ ADRESİ VE İLETİŞİM:

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı 3. Kat

Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 84 79000 Merkez/KİLİS

Telefon: (0348) 814 26 66 Dahili: 1070-1072-1074

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