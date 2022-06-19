  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kilis 7 Aralık Üniversitesi personel alımı yapacak
Ekonomi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi personel alımı yapacak

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 16 (on altı) adet sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 14:00:00 -
Kilis 7 Aralık Üniversitesi personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvuru Tarihleri:

1- İlanın Resmi  Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

(Başlama: 17/06/2022-Bitiş: 01/07/2022 tarihi mesai bitimi)

2- Adaylar başvurularını, Üniversitemiz web sayfasında (https://www.kilis.edu.tr/personel) yer alan  başvuru  formunu  tam  ve  eksiksiz  doldurarak  istenilen  belgelerle  birlikte  Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile yapmaları gerekmektedir.

3-  Faks  veya  internet  kanalıyla  yapılan  müracaatlar  kabul  edilmeyecektir.  Posta  ile yapılacak   başvuruların   son   başvuru   tarihine   kadar   başvuru   yapılacak   birime   ulaşması gerekmektedir.

4- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

5- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS  puan  sıralaması  sonrasında  asıl  ve  yedek  adayların  (kadro  sayısının  2  (iki)  katı kadar  yedek  aday  belirlenecektir)  isimleri,  başvuru  bitim  tarihinden  sonraki  5  (beş)  iş  günü içerisinde www.kilis.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.

Atanmaya hak kazanan asıl adaylardan, süresi içerisinde başvuran olmadığı veya aranan şartları  taşımadığı  veya  eksik  belge  ile  başvurduğu  tespit  edilenlerin  yerine  yedek  adaylardan puan sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesh edilir.

*İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

BAŞVURU YERİ/ ADRESİ VE İLETİŞİM:

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı 3. Kat

Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 84 79000 Merkez/KİLİS

Telefon: (0348) 814 26 66 Dahili: 1070-1072-1074

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23