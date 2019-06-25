Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas
Üniversite sınavına giren adaylar 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih maratonu için kolları sıvayacak. 2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversiteye girmeye hak kazanan adaylar ÖSYM YKS tercih kılavuzu yardımıyla üniversite YKS puanlarına göre tercihlerini yapacak. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu taban puanları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Çocuk Gelişimi taban puanları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fizyoterapi taban puanları ,Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlk ve Acil Yardım taban puanları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Optisyenlik taban puanları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik taban puanları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yaşlı Bakımı taban puanları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu taban puanları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Adalettaban puanları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Dış Ticaret taban puanları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği taban puanları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İşletme Yönetimi taban puanları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları taban puanları ,Kilis 7 Aralık Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma taban puanları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sıralaması ve kontenjanları ÖSYM tercih kılavuzu.25 Haziran 2019 Salı 20:44
Üniversite sınavına giren adaylar 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih maratonu için kolları sıvayacak. 2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversiteye girmeye hak kazanan adaylar ÖSYM YKS tercih kılavuzu yardımıyla üniversite YKS puanlarına göre tercihlerini yapacak. Kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Üniversite sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz üniversitelerin de taban puanları, başarı sıralaması ile kontenjanları araştırılmaya başlanacak. Araştırılması beklenen üniversitelerin başında da Kilis 7 Aralık Üniversitesi var. Kilis 7 Aralık Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas, Kilis 7 Aralık Üniversitesi taban puanları, başarı sırası, kontenjanları.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu taban puanları
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Çocuk Gelişimitaban puanları
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fizyoterapi taban puanları
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlk ve Acil Yardım taban puanları
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Optisyenlik taban puanları
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik taban puanları
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yaşlı Bakımı taban puanları
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu taban puanları
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Adalet taban puanları
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Dış Ticaret taban puanları
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği taban puanları
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İşletme Yönetimi taban puanları
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları taban puanları
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma taban puanları
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu taban puanları
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bahçe Tarımı taban puanları
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı taban puanları
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Elektrik taban puanları
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Geleneksel El Sanatları taban puanları
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Gıda Teknolojisi taban puanları
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İnşaat Teknolojisi taban puanları
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Makine taban puanları
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler taban puanları
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yapı Denetimi taban puanları
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu taban puanları
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Aşçılık taban puanları
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği taban puanları
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri taban puanları
Kilis 7 Aralık Üniversitesi taban puanları YÖK atlas için tıklayınız
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