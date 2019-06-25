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Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Üniversite sınavına giren adaylar 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih maratonu için kolları sıvayacak. 2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversiteye girmeye hak kazanan adaylar ÖSYM YKS tercih kılavuzu yardımıyla üniversite YKS puanlarına göre tercihlerini yapacak. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu taban puanları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Çocuk Gelişimi taban puanları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fizyoterapi taban puanları ,Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlk ve Acil Yardım taban puanları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Optisyenlik taban puanları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik taban puanları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yaşlı Bakımı taban puanları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu taban puanları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Adalettaban puanları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Dış Ticaret taban puanları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği taban puanları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İşletme Yönetimi taban puanları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları taban puanları ,Kilis 7 Aralık Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma taban puanları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sıralaması ve kontenjanları ÖSYM tercih kılavuzu.

25 Haziran 2019 Salı 20:44
Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Üniversite sınavına giren adaylar 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih maratonu için kolları sıvayacak. 2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversiteye girmeye hak kazanan adaylar ÖSYM YKS tercih kılavuzu yardımıyla üniversite YKS puanlarına göre tercihlerini yapacak. Kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Üniversite sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz üniversitelerin de taban puanları, başarı sıralaması ile kontenjanları araştırılmaya başlanacak. Araştırılması beklenen üniversitelerin başında da Kilis 7 Aralık Üniversitesi var. Kilis 7 Aralık Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas, Kilis 7 Aralık Üniversitesi taban puanları, başarı sırası, kontenjanları.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu taban puanları

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Çocuk Gelişimitaban puanları

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fizyoterapi taban puanları

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlk ve Acil Yardım taban puanları

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Optisyenlik taban puanları

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik taban puanları

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yaşlı Bakımı taban puanları

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu taban puanları

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Adalet  taban puanları

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Dış Ticaret taban puanları

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği taban puanları

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İşletme Yönetimi taban puanları

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları taban puanları

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma taban puanları

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu taban puanları

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bahçe Tarımı taban puanları

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı taban puanları

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Elektrik taban puanları

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Geleneksel El Sanatları taban puanları

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Gıda Teknolojisi taban puanları

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İnşaat Teknolojisi taban puanları

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Makine taban puanları

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler taban puanları

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yapı Denetimi taban puanları

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu taban puanları

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Aşçılık taban puanları

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği taban puanları

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri taban puanları

Kilis 7 Aralık Üniversitesi taban puanları YÖK atlas için tıklayınız

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 20:44
  1. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu taban puanları
  2. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Çocuk Gelişimitaban puanları
  3. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fizyoterapi taban puanları
  4. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlk ve Acil Yardım taban puanları
  5. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Optisyenlik taban puanları
  6. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik taban puanları
  7. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yaşlı Bakımı taban puanları
  8. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu taban puanları
  9. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Adalettaban puanları
  10. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Dış Ticaret taban puanları
  11. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği taban puanları
  12. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İşletme Yönetimi taban puanları
  13. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları taban puanları
  14. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma taban puanları
  15. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu taban puanları
  16. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bahçe Tarımı taban puanları
  17. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı taban puanları
  18. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Elektrik taban puanları
  19. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Geleneksel El Sanatları taban puanları
  20. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Gıda Teknolojisi taban puanları
  21. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İnşaat Teknolojisi taban puanları
  22. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Makine taban puanları
  23. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler taban puanları
  24. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yapı Denetimi taban puanları
  25. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu taban puanları
  26. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Aşçılık taban puanları
  27. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği taban puanları
  28. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri taban puanları
  29. Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas
  30. kilis 7 aralık üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2019
  31. kilis 7 aralık üniversitesi taban puanları ve başarı sırası

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