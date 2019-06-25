Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas Üniversite sınavına giren adaylar 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih maratonu için kolları sıvayacak. 2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversiteye girmeye hak kazanan adaylar ÖSYM YKS tercih kılavuzu yardımıyla üniversite YKS puanlarına göre tercihlerini yapacak. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu taban puanları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Çocuk Gelişimi taban puanları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fizyoterapi taban puanları ,Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlk ve Acil Yardım taban puanları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Optisyenlik taban puanları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik taban puanları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yaşlı Bakımı taban puanları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu taban puanları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Adalettaban puanları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Dış Ticaret taban puanları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği taban puanları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İşletme Yönetimi taban puanları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları taban puanları ,Kilis 7 Aralık Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma taban puanları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sıralaması ve kontenjanları ÖSYM tercih kılavuzu.

Üniversite sınavına giren adaylar 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih maratonu için kolları sıvayacak. 2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversiteye girmeye hak kazanan adaylar ÖSYM YKS tercih kılavuzu yardımıyla üniversite YKS puanlarına göre tercihlerini yapacak. Kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Üniversite sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz üniversitelerin de taban puanları, başarı sıralaması ile kontenjanları araştırılmaya başlanacak. Araştırılması beklenen üniversitelerin başında da Kilis 7 Aralık Üniversitesi var. Kilis 7 Aralık Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas, Kilis 7 Aralık Üniversitesi taban puanları, başarı sırası, kontenjanları. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu taban puanları Kilis 7 Aralık Üniversitesi Çocuk Gelişimitaban puanları Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fizyoterapi taban puanları Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlk ve Acil Yardım taban puanları Kilis 7 Aralık Üniversitesi Optisyenlik taban puanları Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik taban puanları Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yaşlı Bakımı taban puanları Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu taban puanları Kilis 7 Aralık Üniversitesi Adalet taban puanları Kilis 7 Aralık Üniversitesi Dış Ticaret taban puanları Kilis 7 Aralık Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği taban puanları Kilis 7 Aralık Üniversitesi İşletme Yönetimi taban puanları Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları taban puanları Kilis 7 Aralık Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma taban puanları Kilis 7 Aralık Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu taban puanları Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bahçe Tarımı taban puanları Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı taban puanları Kilis 7 Aralık Üniversitesi Elektrik taban puanları Kilis 7 Aralık Üniversitesi Geleneksel El Sanatları taban puanları Kilis 7 Aralık Üniversitesi Gıda Teknolojisi taban puanları Kilis 7 Aralık Üniversitesi İnşaat Teknolojisi taban puanları Kilis 7 Aralık Üniversitesi Makine taban puanları Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler taban puanları Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yapı Denetimi taban puanları Kilis 7 Aralık Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu taban puanları Kilis 7 Aralık Üniversitesi Aşçılık taban puanları Kilis 7 Aralık Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği taban puanları Kilis 7 Aralık Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri taban puanları Kilis 7 Aralık Üniversitesi taban puanları YÖK atlas için tıklayınız

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.