Kılıç'tan ABD'li senatöre cevap: Ortağınız YPG/PKK'ya bakın

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye karşıtı açıklamalarıyla bilinen Demokrat Senatör Chuck Schumer'in Twitter'da yaptığı açıklamaya Twitter hesabından cevap vererek tepki gösterdi.

Kılıç, açıklamasında, Schumer'e atfen, "Kendi iç siyasi ajandanız için Türkiye'ye karşı (ortaya atılan) asılsız iddialara tevessül etmeniz çok yazık. Eğer bölgedeki insan hakları ihlallerine ilişkin gerçekten endişeniz varsa, 'ortağınızın' (YPG/PKK) Rakka'daki eylemlerine ve Türkiye ile Suriye'deki terör saldırılarına baksanız daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye Suriye'de insan haklarını çiğnediği ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşı körüklediği iftirasını atan Schumer, Türkiye'yi kınayan bir oylama yapılmasını istedi fakat Cumhuriyetçi Parti buna karşı çıktı.