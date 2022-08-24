Kılıçdaroğlu'nun 'yasaklayamazsınız' dediği müzik festivalleri, uyuşturucu ve tecavüz yuvası! İşte o iğrenç görseller!

Kemalist rejimin Batılılaşma ve sekülerleşme uğruna 90'larda Türkiye'ye ithal ettiği ahlaksız müzik festivallerinin düzenlenememesi aile kurumunu yıkmak için programlanmış olan LGBT'yi açıkça savunan 6'lı masa'nın adayı Kılıçdaroğlu tarafından ağır eleştirildi. Alkol bir yana uyuşturucu kullanımının yemek öğünlerinden daha fazla olduğu, festival için kurulan çadırlarda her türlü çirkinliğin döndüğü, cinsel istismar ve tecavüz vakalarının önüne geçilemeyen müzik festivallerini sıradanlaştırmak ve utanmadan bu yönüyle hükümeti vurmaya kalkışmak aiczliğinde ötesinde karakter yoksunluğu ve ülekye doğrudan düşmanlık beslemenin gerektiği bir davranış biçimiyle ortaya çıkacak bir durum! 'Abese icra' adlı twitter kullanıcısı bahsi geçen iğrenç festivallerde neelr döndüğüne dair sınırlı da olsa bir flood yayınladı. İşte o flood:

Gelin size kısaca Türkiye'deki müzik festivallerinin neden yasaklandığını anlatayım. Kılıçdaroğlu'nun yasaklayamazsınız dediği festivallere bir göz atalım. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu'nun uğrunda isyan çıkarmakla tehdit ettiği organizasyonlarda neler dönüyor.

Burası Zeytinli Rock Festivali. Alkolden ve uyuşturucudan şuurunu kaybetmiş gençler günler boyunca pislik içinde işte bunları yapıyor. Organizasyonun tuvalet görüntülerini iğrenmemeniz için paylaşmıyorum. Her festivalde mutlaka büyük kavgalar çıkıyor.

Ama işin aslı Zeytinli bunların arasındaki en masum festival. Asıl sorunlu olanlar özellikle Fethiye civarındaki psy trance müzik festivalleri. Buralarda başta acid, lsd, extacy olmak üzere her türlü kimyasal uyuşturucunun kullanıldığı organizasyonlar yapılıyor her yaz.

Festivallerin Youtube sayfalarına girdiğinizde uyuşturucunun nasıl yaygın ve sıradan bir şekilde kullanıldığını alım satımının yapıldığını da hayretler içinde görüyorsunuz. Yüzlerce binlerce buna benzer yazışmayı kendi gözlerinizle görebilirsiniz.

Zaten ortada çok da gizlenen bir durum yok. Festivallerde çalan müzik grupları 1200 micrograms, drip drop, acid, lsd, x mushroom gibi uyuşturucu temalı isimleri olan gruplar. Youtube bile durumun farkında. "Fethiye acid" yazdığınızda direk bu festivalleri önünüze getiriyor.

İşin daha kötüsü buralara uyuşturucu temin eden de Pkk'yı finanse eden çeteler. Aslında devlet bu uyuşturucu yuvaları ile uzun süredir mücadele ediyor ama muhalefet sürekli olarak konuyu müzik festivallerin yasaklanması olarak ele alıyor. Gençler muhalefetin umurunda değil.

Söylenecek ve gösterilecek daha çok fazla detay var bunlarla ilgili ama reklamını yapmak da istemiyorum. İşte Kemal Kılıçdaroğlu her türlü bulaşıcı hastalığın, mikrobun kol gezdiği alkolün uyuşturucunun yaygınlaştığı bu festivalleri savunuyor. İnsanın inanası gelmiyor gerçekten.