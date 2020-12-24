Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu tacirlerinden vergi alınsın' sözlerine CHP'li vekilden destek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Uyuşturucu çeteleri ve organ mafyalarından vergi alınsın" sözlerine partisinin milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, vergi kanununu örnek göstererek destek çıktı.

Önceki gün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, uyuşturucu çeteleri ve organ mafyalarından vergi alınması gerektiğini savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir tartışma başlattı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları hütümek tarafında "mantık dışı" denerek tepkilere neden olurken, kendisine bu konuda ilk destek partisinden geldi.

"Suç da olsa kazanç vergilendirilebilir"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Vergi Usul Kanunu'nda yer alan madde 9/2'ye atıfta bulunarak, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 'uyuşturucu ve organ ticareti yapanlar ile kara para aklayanlardan vergi alacağız' dedi. Tereddüt edenler için söyleyeyim. Bir faaliyetin suç olması bu faaliyetten elde edilen kazancın vergilendirilmesine engel değildir. (Vergi Usul Kanunu Madde 9/2)"

Kılıçdaroğlu’nun açıklaması

Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, kara parayla devleti dolandıranlardan vergi alacaksın." dedi.