Kılıçdaroğlu'nun THK ziyareti sonrası açıklamalarına tepki: Bu imkanı bulamadı, daha da bulamayacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Hava Kurumu (THK) ziyareti sonrası açıklamalarıyla ilgili, "11 yıldır genel başkanlığı döneminde hala milletin gönlünde bir santim ileriye gidebilme imkanı bulamamıştır, bundan sonra da bulamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliğiyle yaptırılan Ayten-Hacı Ömer Kara Camisi'nin açılış töreninde konuşan Elitaş, 27 Temmuz'dan itibaren Türkiye'nin çeşitli kentlerinde çok sayıda yangın çıktığını anımsattı.

Elitaş, helikopterlerin, uçakların ve diğer araçların iş birliğiyle yangına karşı verilen mücadelede emeği geçenlere teşekkür etti.

Sosyal medyada yangınlar sırasında gerçeği yansıtmayan görüntülerin paylaşıldığını, asılsız iddiaların dile getirildiğini aktaran Elitaş, "Maalesef bundan faydalanarak kara propagandayla, kirli bilgilendirmelerle insanları galeyana getirerek hem salgın hem de yangın sürecinde olağanüstü saçma sapan ifadeler kullanıyorlar. Birisi diyor ki denizaltılar yangın söndürmede kullanılmıyor, denizin kıyısında yangın var sanıyor, Torosların tepesinde çıkan yangını." diye konuştu.

Sosyal medyada yangın sürecinde çıkan haberleri Gezi Parkı olaylarında yaşananlara benzeten Elitaş, "12 ağacın yer değiştirmesinden dolayı 81 vilayetin 80'inde millete tencere tava çaldırarak, onları tahrik ederek bir ayaklanmaya, bir kalkışmaya ön hazırlamak için gayret gösterenlerin bugün de benzerini yapmalarına değerli halkımız prim vermiyor, vermeyecek." ifadelerini kullandı.

Elitaş, 208 yangın felaketinin çıktığı bir yerde siyasi rant elde etmeye çalışmanın doğru olmadığına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Ana muhalefet partisinin genel başkanı 'Türk Hava Kurumunun (THK) elindeki uçaklar niye kullanılmıyor' diyor. Arkasından ziyaret ediyor, diyor ki 'Bu uçaklar çalışamazmış çünkü bakıma ihtiyaçları varmış.' Şu anda orman yangınlarına müdahale eden araçların büyük bir kısmı THK tarafından Orman Bakanlığıyla yapılan sözleşme gereği ortaya çıkmış bir anlaşmanın ürünüdür ama Sayın Kılıçdaroğlu, Twitter, sosyal medya genel başkanı olduğundan, oradan beslendiğinden, milletin içinden gelen insanlardan aldığı bilgilerle değil, sadece sosyal medya çukurundan aldığı bilgilerle bu ifadeleri kullandığından 11 yıldır genel başkan. 11 yıldır genel başkanlığı döneminde hala milletin gönlünde bir santim ileriye gidebilme imkanı bulamamıştır, bundan sonra da bulamayacaktır."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de hayırseverlerin Kayseri'de emeklerinin büyük olduğunu, bu kültürün diğer illere de örnek gösterildiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kayseri denilince akla hayırseverliğin geldiğini vurguladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kentte sağlık ocağı, cami ve okul yaptırmak isteyen hayırseverlerin kendilerine ulaştığını, belediye olarak gereken destekleri vererek ilçeyi hayırseverlerin eserleriyle donattıklarını anlattı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da caminin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Melikgazi Belediyesince ilçeye katkı sağlayan hayırseverlere çiçek verildi.

Daha sonra caminin açılışı yapıldı.