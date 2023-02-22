Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden kimse bir şey anlamadı! Ben artık eski ben olamayacağım! Ben aynı Kemal değilim



Grup toplantısında artık “ben artık eski ben olamayacağım” diyen Kılıçdaroğlu “iktidarı değiştirmek kolay asıl zihniyeti değiştirmemiz lazım” şeklinde konuştu.

Konuşmasının devamında sistemin zihniyet problemine değinen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Bizim bir iktidarı değiştirmekten çok daha derin meselelerimiz var. İktidarı değiştireceğiz orası kolay ama hepimiz biliyoruz ki değişim, bir iktidarı değiştirmekten büyük olmalı. Çünkü, zihniyeti değiştirmemiz lazım yoksa bu sorunlarla hep karşılaşırız. Bu ülkeyi enkaz altında bırakan düşünce şeklini kökünden kurutmamız lazım. Devlete yaklaşımımızı değiştirmemiz gerek.”

Kılıçdaroğlu: Helal ile yasal olanın bir olduğu bir düzen istiyoruz

Kılıçdaroğlu sistem eleştirisini grup toplantısında ifade ettikten sonra düşüncelerine açıklık getirdi: Helal olanı yasal olanla bir edeceğiz. Vallahi de billahi de bu harami düzenini mutlaka ama mutlaka değiştireceğiz.

Kılıçdaroğlu şeriat istiyor!

Kılıçdaroğlu'nun bu sözünden ise bazı çevreler "Kılıçdaroğlu şeriat istiyor!" şeklinde yorum yaptı. "Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının bizi götürdüğü tek bir nokta var, helal ile yasalın bir olduğu şeriat düzeni." olarak yorumlandı.

Baran Haber sitesinde yapılan bir yorumda ise: "Şeriat esasen insan fıtratının tabiî talebidir. Şuurunda olsa da olmasa da Kılıçdaroğlu’nun kendisinin ve partisi CHP’nin varlık sebebini inkar bahasına hakikati haykırmasına vesile olan günümüz şartlarının artık layıkıyla kavranması ve dümeni kırarak tam yol ileri harekete geçilmesinin vaktidir."