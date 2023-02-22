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Siyaset Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden kimse bir şey anlamadı! Ben artık eski ben olamayacağım! Ben aynı Kemal değilim
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden kimse bir şey anlamadı! Ben artık eski ben olamayacağım! Ben aynı Kemal değilim

Salı günü gerçekleşen CHP grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, “Ben artık eski ben olamayacağım. Ben aynı Kemal değilim” dedi ama konuşmalarından kimse bir şey anlamadı. Akıllara "Sen nesin Kılıçdaroğlu?" sorusu takıldı. Kimileri ise bu konuşmalardan "Kılıçdaroğlu şeriat istiyor" yorumunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 11:02:00 - 2023-02-22 11:48:53
Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden kimse bir şey anlamadı! Ben artık eski ben olamayacağım! Ben aynı Kemal değilim


Grup toplantısında artık “ben artık eski ben olamayacağım” diyen Kılıçdaroğlu “iktidarı değiştirmek kolay asıl zihniyeti değiştirmemiz lazım” şeklinde konuştu.

Konuşmasının devamında sistemin zihniyet problemine değinen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Bizim bir iktidarı değiştirmekten çok daha derin meselelerimiz var. İktidarı değiştireceğiz orası kolay ama hepimiz biliyoruz ki değişim, bir iktidarı değiştirmekten büyük olmalı. Çünkü, zihniyeti değiştirmemiz lazım yoksa bu sorunlarla hep karşılaşırız. Bu ülkeyi enkaz altında bırakan düşünce şeklini kökünden kurutmamız lazım. Devlete yaklaşımımızı değiştirmemiz gerek.”

Kılıçdaroğlu: Helal ile yasal olanın bir olduğu bir düzen istiyoruz

Kılıçdaroğlu sistem eleştirisini grup toplantısında ifade ettikten sonra düşüncelerine açıklık getirdi: Helal olanı yasal olanla bir edeceğiz. Vallahi de billahi de bu harami düzenini mutlaka ama mutlaka değiştireceğiz.

Kılıçdaroğlu şeriat istiyor!

Kılıçdaroğlu'nun bu sözünden ise bazı çevreler "Kılıçdaroğlu şeriat istiyor!" şeklinde yorum yaptı. "Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının bizi götürdüğü tek bir nokta var, helal ile yasalın bir olduğu şeriat düzeni." olarak yorumlandı.

Baran Haber sitesinde yapılan bir yorumda ise: "Şeriat esasen insan fıtratının tabiî talebidir. Şuurunda olsa da olmasa da Kılıçdaroğlu’nun kendisinin ve partisi CHP’nin varlık sebebini inkar bahasına hakikati haykırmasına vesile olan günümüz şartlarının artık layıkıyla kavranması ve dümeni kırarak tam yol ileri harekete geçilmesinin vaktidir."

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Yorumlar

Abdullah Murat

Hakkı söyleyebilmek iyidir O partinin bir tabanına karşın bunu dile getirebilmekte iyidir. Laiklik yani allahın indirdiği ile hükmetmme işi maide44te Allahın buyurmasıyla Allahın tüm insanlara korumaları için bir emanet izzet ve şerflerinin yegane vesilesi KUTSAL OLAN ALLAHIN AYETLERİNİ SATMAKTIR. Ne karşılığında ve ne için insanlardan korkmak çekinmek ve azıcık ve süslü fakat aldatıcı ve pis olan dünya faydalanması karşılığında İştekutsala bu hainliği gerçekleştirenler kafirlerin takendileridir buyurulmaktadır. Devlet yönetiminin tamamı adalet dost düşman edinme savaşmak barışmak müttefik olmak ticaret evlilik vergi yeme içme kılık kıyafet iç işi dış işi eğitim tümü Allaha teslimiyet ve boyun eğiş mevzuları Allah ve elçisi devlet reisi hakim Hz Muhammed SAV in hüküm konularıdır Bu konularda beşerlere küfre boyun eğmek maide121 de cennetin haram kılındığı ortak koşanlardan olmaya sebep olabilecek büyük bir iş Allahın kırmızı çisgileridir. Dini sahibinin tanım ve sınırları ile kabul etmeyenler tanımayanlar o din mensuplarına dinin sahibinin verdiği bir mürtedlik halinden başka birşey sunmamakta daha çok kendilerine boyun eğdirmekte ve bu büyük günaha suça katılımı temin etmekte nesli islamın şartlarını taşımayan düşmanlar olarak yetiştirmektedirler Bunlar kendi olurları ile kurdukları din kurumu ile islam din adamını bu büyük zulmü işleyene memur etmişler ve hakkı susturmuş ve sansürlemektedirler. Her insanın kendini ve ailesini özellikle bu büyük günahlardan ebedi cehennem ateşinden koruması Allahın indirdiği ile hükmedilen bir yönetimi temin etmesi onun bir numaralı güvenlik ve beka meselesidir. Bu mücadeleyi örneklenmiş hatta emredilen şekilde malını ve canını ortaya koyarak yapması emaneti korumanın bir cüzüdür. Allah o kutsalı koruyanların onunla indirdiği ile hükmedenler olduğunu bildirmektedir.

kahırdan üzüntüden

depremde kahrından üzüntüsünden ne kadar rakıyla leblebiyi götürüp ne demek istediğini kimse anlamıyor gerçi ayıkkende anlamıyorya
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