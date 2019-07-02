Kılıçdaroğlu'nun sorusuna cevap: İşte bunun için içerideler

Taha Emre Özdemir Ankara

CHP Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında terör çığırtkanlarını güzelleyerek skandal ifadeler kullanan Kemal Kılıçdaroğlu, "Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Selahattin Demirtaş hangi gerekçeyle içeride? Adalet sadece bizim için değil herkes için, insan için, evren için adalet istiyoruz." dedi.

O isimler neden hapiste?

Tarih 13 Temmuz 2016 / Nazlı ILICAK:

"Türkiye'yi bu karanlıktan çıkaracağız. Bu karanlıktan çıktıkları vakit konuşalım bunu tekrar. Yani inansınlar bir kere. Çıkacaklar ve bu mücadele sayesinde çıkacaklar. Hepimiz susup otursak hepimiz çaresiz hissetsek o zaman hedefe varamayız."

Tarih: 14 Temmuz 2016 / Ahmet ALTAN:

"Türkiye'de darbelerin önünü açan gelişmeler her ne ise Erdoğan bugün aynı kararları vererek o yolları teker teker açıyor. Bu adam sağlam bir zeminde durmuyor. AKP devleti ele geçirdiğine inanarak çok fazla kendine güveniyor."

Nazlı ILICAK:

"Sıkıyönetimin ilanını isteyebilirim. Bu anayasal bir haktır. Ben bunu söyledim."

"Fetullah Hoca'nın söylediği üslupla söylüyorum. Cemaat böyle bir hal içindeyse Allah onların yuvalarına ateş getirsin. Ama onlar böyle bir komplo içinde değilken herşeyi onlara niset ederek onlara fenalık yapmak isteyen ve birsürü suçsuz insanların ayaklarını kaydıran varsa Allah onların ocaklarını söndürsün."

PKK sevici Selahattin Demirtaş:

"Buna alışsanız iyi olur. Çünkü daha biz Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz."

"Biz PKK'yı silahlı bir halk hareketi olarak görüyoruz. Örgüt değil."

"Biz sayın Öcalan'a güveniyoruz. Onunj yol haritasının bu ülkeye barış ve çözüm getireceğine inanıyoruz."