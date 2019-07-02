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Kılıçdaroğlu'nun sorusuna cevap: İşte bunun için içerideler

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bırakın siyaset adamını önemli bir entelektüel niye içeride? diyerek skandal bir şekilde Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve Selahattin Demirtaş'ın savunuculuğunu yaptı. 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi öncesinde darbe çığırtkanlığı yapan Ahmet Altan ile Nazlı Ilıcak'ın o sözleri hafızalardaki yerini korurken, PKK sevici Selahattin Demirtaş'ın, "Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz." sözlerini de unutmayan kamuoyu Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

02 Temmuz 2019 Salı 20:03

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

CHP Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında terör çığırtkanlarını güzelleyerek skandal ifadeler kullanan Kemal Kılıçdaroğlu, "Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Selahattin Demirtaş hangi gerekçeyle içeride? Adalet sadece bizim için değil herkes için, insan için, evren için adalet istiyoruz." dedi.

O isimler neden hapiste?

Tarih 13 Temmuz 2016 / Nazlı ILICAK:

"Türkiye'yi bu karanlıktan çıkaracağız. Bu karanlıktan çıktıkları vakit konuşalım bunu tekrar. Yani inansınlar bir kere. Çıkacaklar ve bu mücadele sayesinde çıkacaklar. Hepimiz susup otursak hepimiz çaresiz hissetsek o zaman hedefe varamayız."

Tarih: 14 Temmuz 2016 / Ahmet ALTAN:

"Türkiye'de darbelerin önünü açan gelişmeler her ne ise Erdoğan bugün aynı kararları vererek o yolları teker teker açıyor. Bu adam sağlam bir zeminde durmuyor. AKP devleti ele geçirdiğine inanarak çok fazla kendine güveniyor."

Nazlı ILICAK:

"Sıkıyönetimin ilanını isteyebilirim. Bu anayasal bir haktır. Ben bunu söyledim."

"Fetullah Hoca'nın söylediği üslupla söylüyorum. Cemaat böyle bir hal içindeyse Allah onların yuvalarına ateş getirsin. Ama onlar böyle bir komplo içinde değilken herşeyi onlara niset ederek onlara fenalık yapmak isteyen ve birsürü suçsuz insanların ayaklarını kaydıran varsa Allah onların ocaklarını söndürsün."

PKK sevici Selahattin Demirtaş:

"Buna alışsanız iyi olur. Çünkü daha biz Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz."

"Biz PKK'yı silahlı bir halk hareketi olarak görüyoruz. Örgüt değil."

"Biz sayın Öcalan'a güveniyoruz. Onunj yol haritasının bu ülkeye barış ve çözüm getireceğine inanıyoruz."

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 20:03
  1. Ankara
  2. Ahmet Altan
  3. Nazlı Ilıcak
  4. Selahattin Demirtaş
  5. Kemal Kılıçdaroğlu

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  • HuseyinHuseyin8 dk önce
    Arinc fetonun basi icinBana suikast yapacaklar dedim.Feto hocamin istegi olan kozmik oda,ninKapilarini tikir sikir acildi.Sonra nemi oldu.Teror orgutleeinin icine.yerlestirilen864 istihbarat gorevlisi asker ve polisimizTespit edilerek infaz edildi.Bunu yapan arincin seytan dini.Ve feto teror orgutu akpli yok diyorlar.

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