Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerinin ardından manidar karikatür!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, meclis toplantısı konuşmasında skandal bir açıklamaya imza attı. Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Sen asıl alınması gereken yerlerden vergiyi alacaksın, uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergiyi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan vergiyi alacaksın" diyerek akıllara zarar ifadeler sarf etti.

'Pes' dedirten sözlere, tepki yağarken AK Parti Grup Başkanvekili Dr. Mehmet Muş da, “Kılıçdaroğlu ‘Organ ticareti ve uyuşturucu ticareti yapanlardan vergi alın’ diyor. Yani bu işleri yasal hale getirin demiş oluyor. Bu adam dengeyi yitirmiş. Ne söylediğini bilmiyor! Allah akıl-fikir versin!” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken sözlerinin ardından manidar bir karikatür de yayınlandı.

İşte o karikatür:



