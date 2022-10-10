Kılıçdaroğlu’nun sır gibi saklanan ABD programının detayları ortaya çıktı! Ciddiye alınmadı havasını alıp dönecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti için bugün Boston kentine gitti. Kılıçdaroğlu’na ABD ziyaretinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ile CHP Genel Başkan Başdanışmanı Hacer Foggo da eşlik ediyor.

iŞTE KILIÇDAROĞLU’NUN ABD PROGRAMI

18:40’ta Boston’a varan olan Kılıçdaroğlu, 20:30’da konaklamak üzere Kendall Otel’e geçecek. Sabah programına MIT Üniversitesi ziyareti ile başlayacak Kılıçdaroğlu ardından Media laboratuvarını ziyaret edecek. Daha sonra Bob Lager ile toplantı yapacak. Programına Türk ögrencilerle söyleşi ile devam edecek olan CHP lideri sonrasında Bilge Yıldız ile görüşecek. Ardından MIT Nano Turu yaparak Dr. Mehmet Toner ile görüşecek.

11:10’da Prof. Joel Shulman ile görüşecek olan Kılıçdaroğlu bu görüşmenin ardından Washington’a uçacak, burada büyükelçi ile biraraya gelecek ve sonrasında John Hopkins Üniversitesi’nde ögrenciler ile soru-cevap etkinliğine katılacak.

Öğle programına 12:10’da Center Of American Progress ziyareti ile başlayacak olan Kılıçdaroğlu, yapılacak bir toplantının ardından Washington Post ziyareti ile Cemal Kaşıkçı için başsağlığı dileyecek. Ardından Kaşıkçı’nın arkadaşları tarafından kurulmuş bir dernek olan DAWN’ı ziyaret edecek. Daha sonra Blockchain Dernegi ile görüşerek, American Purpose ve Jeffrey Gedmin Derneği ile akşam yemeği yiyecek.

KAPALI GÖRÜŞME

13.10’da German Mashall Fund ile kapalı görüşme gerçekleştirecek olan CHP lideri ardından Amerika’da seçilmis Türkler (Ayhan Sırvancı Sawa, Tayfun Selen, Ajlan Kurdoğlu) ile görüşecek. Programını Türk gençlerle buluşma ile sürdürecek olan Kılıçdaroğlu ardından, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Büyükelçisi ve Mr. Bass Ulusal Eğitim Sendikası ile görüşecek ve Türkiye’ye dönecek.