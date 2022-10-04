Kılıçdaroğlu'nun samimiyetsiz çıkışına Merdan Yanardağ'dan tepki! "Tehdit altında olan laikliktir"

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti iktidarının önünü açtığı başörtüsü serbestliği üzerinden yaptığı anlamsız ve samimiyetsiz çıkış, kendi yandaşları tarafında da kabul görmedi.

Kılıçdaroğlu'nun, "Kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız" sözlerine Twitter hesabından tepki gösteren Merdan Yanardağ, 28 Şubatçı zihnini dile dökerek, "Tehdit altında olan laikliktir, başı açık kadınlardır." dedi.

Yanardağ, mesajında şunları söyledi:

Ülkede bir başörtüsü / türban sorunu yok, tam tersine seküler yaşam ve kadın hakları tehdit altında.. TSK, Adliye, Emniyet dahil, türban, siyasal bir simge olarak girmemesi gereken her yerde zaten."