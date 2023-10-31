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Siyaset Kılıçdaroğlu’nun sallamadığı bir bu kalmıştı! ‘İktidarı bana devredin Filistin sorunu çözeyim'
Siyaset

Kılıçdaroğlu’nun sallamadığı bir bu kalmıştı! ‘İktidarı bana devredin Filistin sorunu çözeyim'

Yeniakit Publisher
2023-10-31 16:55:00 - 2023-10-31 17:39:50
Kılıçdaroğlu’nun sallamadığı bir bu kalmıştı! ‘İktidarı bana devredin Filistin sorunu çözeyim'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin kurultay öncesi son basın toplantısında konuştu.

Rakibi Özgür Özel'in Hamas'ı terör örgütü ilan etmesine karşın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, boyunu aşan ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu, İslam ülkelerinin liderlerinin yapamadığını tek başına yaparak İsrail'e meydan okuyan Erdoğan'ı hedefe koydu.

Filistin sorununun tek çaresinin kendisi olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Başkenti Kudüs olan bir Filistin’i her yerde her zaman destekliyoruz. Beyefendi miting yapıyor. Sen muhalefet değilsin, ne işin var mitingde?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında şunları söyledi: "İktidarı bize devret, Filistin sorunu nasıl çözülür, Orta Doğu’ya barış nasıl gelir göreceksin."

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Yorumlar

Murat

WC terligi bu olsa gérer.

Kartalbey

Sen git ABD başkanlığına aday ol oyumuzu sana verelim. Ama bu sefer dünyanın altını üstüne getirirsin. Yok, yok, sen en iyisi toz ol ve artık kapa çeneni.
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