Kılıçdaroğlu'nun provokatif çağrısı karşılık bulmadı! TÜSİAD Başkanı Kaslowski'den açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ile bir görüşme yaptığını ve erken seçim için konuşması gerektiğini açıkladı. İktidarı hedef alan çıkış sonrası Kaslowski sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kılıçdaroğlu'nun provokatif girişimine karşılık vermedi. TÜSİAD Başkanı, "Bağımsız ve gönüllü bir iş dünyası örgütü olarak, telefonda da belirttiğim gibi, ekonomide yaşadığımız sorunlarla ilgili görüşlerini uzun zamandır kamu kurumları ve kamuoyu ile paylaşmaktadır, paylaşmaya devam edecektir." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ile görüştüğünü duyurdu. Katıldığı canlı yayında, TÜSİAD Başkanı'nı aradığını ve erken seçim için konuşması gerektiğini ifade ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Herkes konuşmalı artık, herkes! Seçim istiyoruz." demişti.

TÜSİAD Başkanı'ndan açıklama

Kılıçdaroğlu'nun provokatif girişimine Kaslowski karşılık vermedi.

Twitter hesabından açıklama yapan TÜSİAD Başkanı, "Ekonomide yaşadığımız sorunlarla ilgili görüşlerini uzun zamandır kamu kurumları ve kamuoyu ile paylaşmaktadır, paylaşmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaslowski'nin açıklamasının tamamı şöyle:

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD bağımsız ve gönüllü bir iş dünyası örgütü olarak, telefonda da belirttiğim gibi, ekonomide yaşadığımız sorunlarla ilgili görüşlerini uzun zamandır kamu kurumları ve kamuoyu ile paylaşmaktadır, paylaşmaya devam edecektir.