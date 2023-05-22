Kılıçdaroğlu'nun PKK'lı ortağından alçak sözler: Erdoğan'ı tasfiye etmeliyiz

Hemen hemen her gün bir PKK elebaşısı seçimin ilk turunda büyük bir hezimet yaşayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerisinde kalan Kemal Kılıçdaroğlu’na destek açıklamasında bulunuyor.

Kandil, 7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için ikinci tur oy söylemlerine şimdiden başladı.

KCDK-E Eş Başkanları Fatoş Göksungur ve Yüksel Koç; yaptıkları yeni açıklamada 14 Mayıs seçimlerinde büyük başarı elde ettiklerini iddia ederek 2. tur çağrısı yaptı.

''ISRAR VE İNATLA OYUMUZU KULLANACAĞIZ''

PKK'nın Avrupa uzantısı, Terör örgütü KCDK-E Eş Başkanları Fatoş Göksungur, "Seçim bitmiş değil. 2. turda Avrupa'da 20-24 Mayıs tarihleri arasında bir kez daha ısrar ve inatla Avrupa'nın her yerinde sandıklara gidip oyumuzu kullanacağız. 1 oyluk canı olan diktatörü devirerek 28 Mayıs'tan sonra zafer halaylarını birlikte çekmeye ve faşizmi yıkacağımızın ilanını vermek için hepinizi oylarınızı kullanmaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.

"ERDOĞAN'I TASFİYE ETMELİYİZ"

Yüksel Koç ise, "Erdoğan'ın 1. turda geçmemesini sağlayan bizler olduk. Erdoğan'ın gitmesi gerekiyor 2. turda herkes seferber olmalı ve tasfiye etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

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