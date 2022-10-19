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Gündem Kılıçdaroğlu’nun PayPal ısrarının nedeni ne? Doç. Dr. Murat Turgut işin aslını açıkladı
Gündem

Kılıçdaroğlu’nun PayPal ısrarının nedeni ne? Doç. Dr. Murat Turgut işin aslını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti canlı yayında konuşuldu. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de işlemleri yasaklanan PayPal adlı ödeme sisteminin genel merkezini ziyaret etmesi konuşuldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 00:35:00 -

Habertürk TV'de Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti konuşuldu. Doç. Dr. Murat Turgut, PayPal'ın Türkiye'de özgürlük gibi bir nedenden ötürü kapatılmadığını tam aksine Türkiye'ye vergi vermek istemediğini belirterek, bunun özgürlüklerle bir alakası olmadığını belirtti.

"PayPal'ı açacağız"

Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti sırasında Türkiye'de vergi ödemediği için yasaklanan PayPal ödeme sistemini iktidara gelir gelmez açacaklarını ilan etmişti.

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