Kılıçdaroğlu'nun 'mütevazilik' maskesi düştü! 109 bin TL'ye tek gecelik başkanlık

Mutfağından paylaştığı videolarla mütevazılık algısı yaratan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez baltayı taşa vurdu. Kılıçdaroğlu'nun gecelik fiyatı 109 bin lira olan Boğaz manzaralı Hilton İstanbul Bosphorus Hotel'in "Presidental Suit" odasında kaldığı CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın paylaşımıyla ortaya çıktı. Bu durum Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ve CHP'nin sözde 'israf' politikası ile çeliştiğini gözler önüne serdi.Son dönemlerde evinin mutfağından videolar yayınlayan Kemal Kılıçdaroğlu mütevazı mutfak dekoruyla "Halktan biri" algısı yaratıyordu. Kayda aldığı videoda bazı sosyal medya hesaplarını yaftalayan Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın yaptığı paylaşımla zor duruma düştü. Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videodan bir fotoğraf karesi paylaşan CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın resmi hesabı, yansıma olan fotoğrafa yer verdi ve adeta Kemal Kılıçdaroğlu'nu ifşa etti.

Odası başkan suiti

Kılıçdaroğlu'nun videoyu Hilton İstanbul Bosphorus isimli hotelin "Presidental Suit" odasında çektiği ortaya çıkarken, odanın gecelik fiyatının 109 bin TL olduğu görüldü.

Bu durum Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ve CHP'nin sözde 'israf' politikası ile çeliştiğini gözler önüne serdi.

Twitter'dan tepki

Vatandaşlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun 109 bin liralık odadan yayın yapmasına Twittter'dan tepki gösterdi.

■ İfşa edeceklerdi ifşa oldular. Geceliği 109 bin TL'ye oda he? Nereden geliyor bu değirmenin suyu Kemal?

■ Millet aç aç diyenlere bakın. Bu saçma sapan videoyu çekmek için geceliği 109 bin lira olan otel odası tutmuş Kemal Kılıçdaroğlu.

■ Belediye Başkanı balıkçıda 46 bin TL hesap öder, sözcüsü Cenevre'de 420 bin TL'ye tatil yapar, Genel Başkanı geceliği 100 bin TL olan odada kalır, sonra da çıkarlar fakir edebiyatı yaparlar. CHP budur.

ABD Büyükelçisi CHP'DEN önce İmamoğlu'na gitti

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake, göreve başlamasının ardından CHP'den önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Saraçhane'deki İBB binasında gerçekleşen görüşmeye Büyükelçi'nin eşi Cheryl Flake ve ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Daria L. Darnell de katıldı. İmamoğlu, "Hem ABD Büyükelçiliğiyle hem de Sayın Başkonsolosla yürüttüğümüz güzel ilişkilerin çok daha iyi yerlere gelmesini elbette diliyorum" dedi.