Kılıçdaroğlu’nun ‘Meçhul akıl hocaları’na danışarak hazırladığı listeler CHP’yi karıştırdı

CHP MYK'sında İstanbul Sancaktepe'de Özgen Nama'nın adaylığı kesinleşti. Özgen Nama, ‘bataklıkta açan beyaz nilüfere benzettiği’ Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması için sık sık çağrı yaptı. CHP’nin Büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu’nun bu ilçe için Alper Yeğin'i desteklediği, ancak genel merkezin Nama’yı tercih ettiği öğrenildi. Yeğin'i destekleyen CHP ilçe yönetimi de toplu olarak istifasını verdi.

HDP’ye yakın ikinci isim ise CHP Kadıköy Belediye Başkan adayı Şerdil Dara Odabaşı oldu. Sosyal medya paylaşımlarında PKK'nın terör eylemlerini 'ulusal mücadele' olarak adlandıran Odabaşı, terörü de böyle meşrulaştırdı: “Başbakan Kürt gençlerin zorla dağa kaçırıldığına inanıyorsa biz neyin çözümünü tartışıyoruz 30 senedir onca insan kaçırıldığı için mi dağda.”

Hakkında 6 yıl istenmişti

CHP’nin Avcılar adayı Turan Hançerli’nin de sicili bozuk. Gezi olayları sırasında Berkin Elvan'ı anmak için yapılan yasadışı gösteriye katılan Hançerli hakkında olaydan 2.5 yıl sonra dava açıldı. Hançerli 6 yıl hapis istemiyle yargıç karşısına çıktı.

CHP Ataşehir’de kamuoyunun yakından bildiği bir isim olan Battal İlgezdi’yi aday gösterdi. Belediyeyi 82 milyon TL zarara uğrattığı belgelenen İlgezdi, rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Adı yolsuzlukla anılmasına rağmen İlgezdi CHP yönetimi tarafından yeniden aday gösterildi.

HDP de artık atatürkçü oldu



Birçok ilde ortak aday çıkaran CHP ve İYİ Parti'nin ısrarla reddettiği ittifakı HDP Sözcüsü açıkladı. Parti Sözcüsü Saruhan Oluç, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul, Adana ve İzmir'den aday çıkarmayacaklarını açıkladı. Bu durumu fedakarlık olarak açıklayan Oluç, “HDP olarak demokrasi adına hak ve özgürlükler adına demokrasi, barış mücadelesinin güçlenmesi için kimi yerlerde fedakârlıklar yapma kararı aldık. Bu fedakarlığı şu, bu parti için değil Türkiye’deki demokrasi mücadelesi için yapıyoruz" dedi. Belediye ve il meclislerine HDP logosu ve adaylarıyla gireceklerini anlatan Oluç, 3 büyükşehirde belediye başkanlığı için aday çıkarmama kararı aldıklarını belirtti. Oluç’un bu açıklamasının ardından HDP’lilerin İstanbul, İzmir ve Adana’da CHP’ye oy vermesi gündeme geldi. CHP’ye oy verecek olan HDP’liler için “HDP de Atatürkçü oldu” yorumu yapıldı.

Ülkücüyüm diyen Soyer’e oy vermez

12 Eylül darbesinin sıkıyönetim savcısı ve askeri hakimi Nurettin Soyer’in oğlu Tunç Soyer’in CHP-İYİ Parti ittifakıyla İzmir adaylığı ülkücüleri ayağa kaldırdı. Tunç Soyer’in babası ile aynı zihniyette olduğunu vurgulayan ülkücüler, “Ülkücüyüm diyen bu adama oy vermez” diyor. İdam edilen Mustafa Pehlivanoğlu’nun ağabeyi Oktay Pehlivanlıoğlu, “Şehitlerimize nasıl hesap vereceksiniz?” diye sordu.

CHP-İYİ Parti ittifakının İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer’in babası Nurettin Soyer, 12 Eylül darbesinin yargı ayağını oluşturan önemli bir isim. Ankara’da görülen MHP ve Ülkücü Kuruluşlar davasında hazırladığı iddianame ile aralarında Alparslan Türkeş’in de olduğu 220 ülkücü hakkında idam cezası talep etti, 5 ülkücünün idam edilmesinde de aktif rol oynadı. “MHP ve Ülkücü Kuruluşlar” davasında idamla yargılanıp yıllarca demir parmaklıklar arkasında kalan ülkücüler Tunç Soyer'in adaylığına tepkili.

* Taş Medreseli Ülkücüler Genel Başkanı Naim Yanık: Bizi askeri hakim sıfatıyla Nurettin Soyer yargıladı. Soyer 12 Eylül’de ülkücüleri yargılayıp insafsızca cezalar verdi. Oğlu da aynı zihniyette olduğunu ortaya koydu. Ama İYİ Partililerin ülkücüyüm deyip de bu isime, CHP’ye oy verecek olanların aklına şaşarız.

Celladımıza aşık değiliz

* Adnan Madak: Babasından dolayı bir insan suçlanamaz ama bu babasından da beter. Ne kadar vatan haini varsa arkasında duran bir aday. Gerçek bir ülkücü bırak oy vermeyi, muhatap bile almaz. Bu adama oy veren ve ülkücü geçinenlerin hiçbirine hakkımızı helal etmiyoruz.  Cafer Yaylan: İdamla yargılandım, 11 sene hapis yattım. Kimse babasından dolayı yargılanmamalı ama kendisinin düşünceleri de babasından fersah fersah ilerde. Celladına aşık olan bir topluluk değiliz ki biz.

İşkence izleri ruhumuzda

* Osman Başer: İdamla yargılandım. 11 sene cezaevinde kaldım. Bizim kuşak ona oy vermez. Milliyetçiyim diyen ülkücüyüm diyen insanlar onlarla ittifak yapıp yerel seçimlerde Türkiye’yi kurtaracağını zannediyorsa yanılırlar. Ben Ankara’da yaşıyorum. Bu oyunları bozmak için Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğim.

Şehitlere hesap veremezsiniz

Tunç Soyer ismine en sert tepkiyi, Nurettin Soyer’in idam ettirdiği Mustafa Pehlivanoğlu’nun ağabeyi Oktay Fırtına Pehlivanoğlu gösterdi: “Türk hukuk tarihinin yüz karası olan bir savcının oğlunu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösteren zihniyeti şiddetle kınıyoruz. Bu sadece CHP’nin ayıbı değildir. İçinde ülkücü gelenekten geldiklerini iddia edenler, bu durumu kabullenip adı geçen adayı destekleyebilecekler midir? İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e sesleniyorum, ülkücü hareketin içinden çıktığını iddia eden bir kişi olarak vicdanınız Tunç Soyer’in adaylığının ağırlığını taşıyabilecek mi? Şayet desteklerseniz vicdanınızın sesini teskin edebilecek misiniz? Allah katında şehidimize, şehitlerimize ve gazilerimize nasıl hesap vereceksiniz?“

İYİ Parti’den Soyer tepkisi

Bir diğer tepki de CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerindeki ortağı İYİ Parti'den geldi. İzmir'de CHP adayını destekleyecek İYİ Parti, Tunç Soyer ismine tepkili. İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, "İzmir iktidar partisinin 17 yıldır hayalinde ve rüyasında olan bir kenttir. Bu bilinçten hareketle, aday tespitlerinde her kesimi kucaklayacak ve aynı zamanda toplumun belirli kesimlerinin de hassasiyetlerini dikkate alarak bir tercihte bulunulması önceliğimiz iken, son CHP PM'de Sayın Soyer'in aday gösterilmesi ile birlikte parti tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır. Bundan sonraki süreçte Sayın Soyer kendi sorumluluğu alanında ve adaylığında kendi üzerine düşeni yapmalıdır" ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Musavvat Dervişoğlu da Soyer ismine karşı çıktıklarını açıklamıştı. İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ise HDP'nin 3 büyükşehirden aday çıkarmayıp ittifaka destek olacağını açıklamasının ardından partisinden istifa etti.

Kaynak: Yeni Şafak