Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs test sonucu açıklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan koronavirüs testinin sonucunun negatif çıktığı açıklandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan yeni tip koronavirüs test sonucu açıklandı.
Konuya ilişkin açıklama CHP'den geldi.
Açıklamaya göre; Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın test sonucunun pozitif çıkması üzerine Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na da koronavirüs testi yapıldı.
Filyasyon kapsamında Kılıçdaroğlu'na yapılan testin sonucu negatif çıktı.
İşte Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinden yapılan o açıklama:
"Parti Sözcümüz Faik Öztrak'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, filyasyon kapsamında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da test yapıldı. Test sonucu negatiftir."