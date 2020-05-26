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Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun kaynak sorununa bulduğu çözüm 'pes' dedirtti: Borç alırım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında Türkiye'nin sorunları için kendince bir takım çözüm önerileri getirdi. Kılıçdaroğlu "Gerekirse Türkiye daha düşük bedellerle borçlanabilir" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 11:48:00 -
Kılıçdaroğlu'nun kaynak sorununa bulduğu çözüm 'pes' dedirtti: Borç alırım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programına konuk oldu. Türk halkının bayramını kutlayarak konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu, hem  İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı hem de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye borçlanabilir

İktidarın nasıl olması gerektiğine dair fikirlerini ileten Kılıçdaroğlu'na Küçükkaya, bu ülkenin ihtiyaçları için nasıl kaynak oluşturabileceğini sordu. CHP Lideri kaynaklar için "Türkiye zengin bir ülke. Türkiye'de kaynak da var. Gerekirse Türkiye daha düşük bedellerle borçlanabilir. Türkiye'nin bereketli toprakları, çalışan insanları var. En büyük kaynak gençlerimiz. İstihdamı devleti yönetenler yaratacak." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Millet

Bir cahilin hezeyanları , saçmalamaları. O kadar, başka bir değeri yok. Bir cahilin, bir partinin başına getirilip orada duruyor diye her söylediğini dikkate alacak değiliz. O, gidip kendi oluşturduğu mezhepçi cahiller grubunda alimlik taslasın
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Millet

Bir cahilin hezeyanları , saçmalamaları. O kadar, başka bir değeri yok. Bir cahilin, bir partinin başına getirilip orada duruyor diye her söylediğini dikkate alacak değiliz. O, gidip kendi oluşturduğu mezhepçi cahiller grubunda alimlik taslasın
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