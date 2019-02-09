Kılıçdaroğlu'nun kararı bardağı taşırdı! CHP'de isyan başladı

İstanbul Maltepe’de adı yolsuzlukla anılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yeniden aday gösterilmesi CHP’yi karıştırdı. Uzun süredir Kılıç’ın tekrar aday gösterilmemesi için kampanya düzenleyen CHP Maltepe ilçe teşkilatı, talepleri dikkate alınmayınca dün eyleme geçti. İlçe yönetim kuruluyla istifa ettiğini açıklayan CHP Maltepe İlçe Başkanı Engin Özkan, hassasiyet ve taleplerinin aday belirleme sürecinde gözardı edildiğini vurguladı.

Bardağı taşırdı

“Yapılan atamalarla birlikte artık bardak dolmuş ve taşmıştır” açıklamasında bulunan CHP İstanbul eski İl Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlo da şöyle konuştu: “Aşiret reisi olan, servetlerini açıklamayan kişilerin aday gösterilmesini kabul edemeyiz. Belediye başkanları hemşehri, eş, dost, ekip arkadaşı, manevi oğul gibi altı boş kavramlarla belirlenemez. Biz güvendiğimiz adaylarla sokakta olmak istiyoruz. Maltepe’nin yeri geldiğinde kendi yöneticilerine yanlış yapıyorsunuz diyebilecek gücü ve iradesi vardır. Yürüyüşümüze başlıyoruz.”

Temiz siyaset vurgusu

Maltepe İlçe Teşkilatı’na üye yüzlerce CHP’li de tepkisini sokaklara taşıdı. İlçe yönetimindeki görevlerinden istifa eden teşkilat üyeleri, konuşmaların ardından “Temiz toplum temiz siyaset” sloganıyla İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı. Anıtkabir’de tamamlanması planlanan yürüyüş, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ikna çabalarına rağmen durdurulamadı. Kaftancıoğlu'nu dinlemeyen CHP'liler Ankara'ya yola çıktı.

İsyan çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tartışmalı geçen Parti Meclisi'nde (PM) adayları onaylatamayınca aday belirleme konusunda tam yetki alıp PM'den geçiremediği isimlerin de bulunduğu 16 adayı içeren listeyi önceki gün açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun aday gösterdiği isimlere ilk tepki Maltepe ilçe teşkilatından geldi. İlçe başkanı ve ilçe yönetimi toplu halde istifa ederken, teşkilatta 1 Nisan sonrası olası hesaplaşmaya işaret edilerek “Kılıçdaroğlu kendine yakın isimleri aday gösterdi, kendini garanti altına aldı” değerlendirmeleri yapıldı.

Gürsel Tekin tepkili

Adayların açıklanmasına tepki olarak ikinci istifa parti yönetiminden geldi. Genel Sekreter Akif Hamzaçebi görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kulislerde Hamzaçebi'nin İstanbul'daki belediye başkan adaylarıyla ilgili önerilerinin hayata geçirilmemesi üzerine istifa ettiği, ayrıca seçim çalışmaları sürecinde de dışlandığı konuşuluyor. İstanbul büyükşehir belediye başkan adaylığı için ismi geçen İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in de bu duruma tepkili olduğu ortaya çıktı.

Pazartesi istifa edebilir

Tekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Siyasette her süreçte, sokakta çalışma yaparken, aday belirlerken, kampanya yürütürken en önemli unsur demokratik ilkelere uymak ve halkın sesine kulak vermektir. Bizim de görevimiz budur. Yaşanan süreç ile ilgili değerlendirmemi pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacağım” ifadelerine yer verdi. Tekin'in aday belirleme sürecinde genel merkezin tabanın sesine kulak vermediğini belirterek tepki göstereceği ifade ediliyor.

Kaynak: Yeni Şafak