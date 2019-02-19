Kılıçdaroğlu'nun "ithal aday" dediği Zeybekci'den tokat gibi cevap! AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Nihat Zeybekci, kendisine yönelik, "İthal aday" eleştirisinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Kendisi Tuncelili, İstanbul'dan belediye başkan adayıydı. Şimdi de İzmir milletvekili" şeklinde cevap verdi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İzmir'de AK Partinin büyükşehir belediye başkan adayı Nihat Zeybekci ile konuştu. Zeybekci'nin seçim sürecindeki faaliyetleriyle ilgili söyleşi gerçekleştiren Selvi, konuyu bugünkü köşesine tadışı. Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday tanıtım töreninde Zeybekci için “ithal aday” dediğini Zeybekci'ye hatırlattığını söyleyen Selvi, şu cevabı aldığını yazdı: “Bunu Kılıçdaroğlu’nun söylememesi lazım. Kendisi Tuncelili, İstanbul’dan belediye başkan adayıydı. Şimdi İzmir milletvekili. Bize ithal aday diyorsa sadece soyadıma baksa, ‘zeybek’in Ege için ne anlama geldiğini görse bunu söylemezdi. Ben Ege çocuğuyum.”

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