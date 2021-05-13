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Gündem

Kılıçdaroğlu'nun Gül sevgisi! Vazgeçemiyor

2018 yılında muhalefetin aday yapmak istediği ancak son anda aday olamayan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında açıklamalarda bulunan TBMM Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Kılıçdaroğlu'nun Gül ısrarının devam ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 05:24:00 -

A Haber'de katıldığı 'Memleket Meselesi' programında konuşan TBMM Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, "Yakın çevreden aldığımız duyumlara göre Sayın Kılıçdaroğlu Sayın Gül (Abdullah) üzerindeki ısrarını devam ettiriyor. Aslında bakarsanız CHP tarafında bu işin acı olan tarafı kendilerinin bir Cumhurbaşkanı adayı dahi çıkaramayacak bir acziyetlerinin olması" diye konuştu.

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