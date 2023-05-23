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Siyaset Kılıçdaroğlu'nun evinde gizemli Ermeni sembolü! Öğrenince şok olacaksınız
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun evinde gizemli Ermeni sembolü! Öğrenince şok olacaksınız

Yeniakit Publisher
2023-05-23 12:33:00 -

PKK destekli cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğup büyüdüğü evdeki "Haçkar" sembolü dikkatlerden kaçmadı. İşte Haçkar'ın manası...

Terör örgütü PKK ve FETÖ'nün açıktan desteklediği millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken bir belgesel yayımlandı. Medyascope'un Kılıçdaroğlu'nu cilalamak için yayınladığı belgeselde bir detay dikkatlerden kaçmadı.

"Kılıçdaroğlu'nun doğduğu ev" diye lanse edilen bir taş evin duvarında, "Haçkar" isimli bir sembol olduğu görüldü.

Haçkar nedir?

Haçkar veya K(h)açkar genellikle Ermenistan'da bulunan, Ermeni kültüründe önemli bir yere sahip işlenmiş anıtsal taşlardır. Haçkarlarda rastlanan en yaygın özellik, altında gül benzeri bir motif veya güneş diski bulunan, çapraz işarettir ki bazen haç işaretine de rastlanabilir. Eserin geri kalanı genellikle yaprak, üzüm veya soyut düğüm motifleriyle süslenir.

Haçkarların dikilmesindeki en yaygın sebep adayıştır: yaşayan veya ölmüş bir kişinin ruhunun kurtuluşuna adanmış, atfedilmişlerdir.

Bunun dışında farklı sebeplerle dikildikleri de olmuştur; askerî bir zaferin, yeni bir kilisenin inşasının anısına veya doğal felaketlerden korunma adına...
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