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Gündem Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı: CHP en büyük kazığı yemek üzere
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı: CHP en büyük kazığı yemek üzere

Yeniakit Publisher
2023-04-27 01:49:00 -

Ülke TV'de 5. Gün programına konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, canlı yayında ses getirecek açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, canlı yayında kritik açıklamalarda bulundu.

"430 milletvekilliğini garantiledi"

"Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun '5'li çete ifadelerine biz katılmıyoruz demiş. Ben de ona binaen, 'Babacan daha çok kazık atacak. Daha bu başlangıcı. Ne de olsa 0,05'le 30 milletvekilliğini garantiledi.' demiştim" sözlerini kaydeden Çiçek, CHP'nin siyasi tarihinin en büyük kazığını yemek üzere olduğunu açıkladı.

"CHP siyasi tarihimizin en büyük kazığını yemek üzere" diyen Çiçek, gündemi sarsacak birbirinden vahim iddialarda bulundu.

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