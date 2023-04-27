Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı: CHP en büyük kazığı yemek üzere

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, canlı yayında kritik açıklamalarda bulundu.

"430 milletvekilliğini garantiledi"

"Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun '5'li çete ifadelerine biz katılmıyoruz demiş. Ben de ona binaen, 'Babacan daha çok kazık atacak. Daha bu başlangıcı. Ne de olsa 0,05'le 30 milletvekilliğini garantiledi.' demiştim" sözlerini kaydeden Çiçek, CHP'nin siyasi tarihinin en büyük kazığını yemek üzere olduğunu açıkladı.

"CHP siyasi tarihimizin en büyük kazığını yemek üzere" diyen Çiçek, gündemi sarsacak birbirinden vahim iddialarda bulundu.