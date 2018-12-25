0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan'a hakaret' davasında flaş gelişme!

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında 2013 yılında kullandığı ifadeler nedeniyle açılan davaya devam kararı verdi.

25 Aralık 2018 Salı 18:27
Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan'a hakaret' davasında flaş gelişme!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 29 Ekim 2013'te Ankara Tandoğan Meydanı'nda yaptığı konuşmada, o dönem Başbakanlık yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "hakaret ettiği" gerekçesiyle açılan ve asliye ceza mahkemesince Kılıçdaroğlu'nun yeniden milletvekili seçilmesi nedeniyle durdurulan davanın, itiraz üzerine yeniden görülmesi kararlaştırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, söz konusu konuşmasındaki Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldıran düzenlemenin ardından Ankara 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesinde dava açtı.

Mahkeme, "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan açılan davada, Kılıçdaroğlu'nun 24 Haziran 2018'de yeniden milletvekili seçilmesi nedeniyle 26 Kasım 2018'de "kovuşturmanın durdurulmasına" karar verdi.

Mahkemenin gerekçeli kararında, Anayasa'nın 83/4'üncü maddesinde, "Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclisin yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır" hükmü bulunduğu ifade edilerek, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında kovuşturmaya devam edilebilmesi için TBMM'de dokunulmazlığının kaldırılmasının gerektiği savunuldu.

Başsavcılığın itirazı kabul edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, üst mahkeme nezdinde karara itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi ise kovuşturmanın durdurulması kararını kaldırdı.

Mahkemenin kararında, 6718 sayılı KanunlaTürkiye Cumhuriyeti Anayasası'na geçici 20'nci maddenin eklendiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Bu maddeye göre, 20 Mayıs 2016 tarihinden önceki suçlar nedeniyle yasama dokunulmazlığına ilişkin dosyası bulunan milletvekilleri hakkında, bu dosyalar bakımından, Anayasa'nın 83'üncü maddesinin 2'nci fıkrasının 1'inci cümlesi hükmünün uygulanmayacağı bildirilmiştir.

20 Mayıs 2016 tarihinden önceki suçlar yönünden yasama dokunulmazlığının süresiz olarak kaldırılması Anayasa'nın geçici maddesi olarak kabul edilmiş olduğundan, sanığın yeniden milletvekili seçilmesinin bu suç yönünden dokunulmazlık kazanmasına yeterli olamayacağı kanaatine varılmakla, Ankara 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesinin kovuşturmanın durdurulması kararının, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir."

Erdoğan, şikayetini geri çekmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra Erdoğan'ın bütün siyasilere yönelik şikayetlerini geri çektiğini, bu davanın da şikayetten vazgeçtikleri davalar arasında bulunduğunu ancak "kamu görevlisine hakaret" suçunun şikayete tabi olmaması sebebiyle kamu davasının sürdüğünü ifade etti.

Aydın, şunları kaydetti:

"Yargıtay, Enis Berberoğlu kararında, Parlamento kararıyla dokunulmazlığın kaldırılmasıyla Anayasa değişikliğiyle dokunulmazlığın kaldırılması arasında fark bulunduğuna dikkati çekmişti. Kılıçdaroğlu, Ankara 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesindeki davada da dokunulmazlığının Anayasa değişikliğiyle kaldırılmasıyla yargılanıyordu. Ancak mahkeme bizce hukuken hatalı şekilde durma kararı verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine üst mahkeme, Yargıtay kararına uygun olarak itirazı kabul etti ve Kılıçdaroğlu'nun bu dosyaya münhasır olarak dokunulmazlık kazanmadığına hükmetti. Üst mahkemenin kararı, Yargıtay ve Anayasa hükümlerine uygundur."

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 18:27
  1. Aydın
  2. Ankara
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Yavuz 1517Yavuz 151751 dk önce
    Bu lâğım ağızlı adama kim dur diyecek. Gerçi bunların hepsi aynı. Ben daha ağzı düzgün bir chp'liye rastlamadım. 31.03.2019 yerel seçimlerde sizleri sandığa gömeceğiz. Terör örgütü pkk'nın siyasi kanadı hdp ile yaptığınız ortaklığın hesabı sorulacak sizden. Sanatçı müsvettelerinide yanınıza almaya unutmayınız. Böyle tam kadro oluyorsunuz. Zavallı zihniyet!

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Acı bilanço! Ölü sayısı 429'a yükseldi
  1. Acı bilanço! Ölü sayısı 429'a yükseldi
  2. Gaziantepspor'a transfer yasağı
  3. Saadet Partisi Ankara belediye başkan..
  4. Kanserden korunmak için...
  5. Başkan Erdoğan Ürdün Başbakanı Ömer..
  6. Hızlı ve çok sıcak yemeyin
  7. "Sudan'daki ekonomik sıkıntının nedeni..
  8. Dövme değil, kadınların geçici süsü..
  9. Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım:..
  10. Metro istasyonunda korkunç olay!
  11. Dövmeden kurtulmak işkenceden beter
  12. Erdoğan'ın avukatından RTÜK'e Halk TV..
  13. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
  14. Irak'ta Saddam resimleri taşıyan..
  15. Manisa'da kar yağışı etkili oluyor
  16. Dünyanın gözü Denizli'de! 9 milyon yıl..
  17. ‘Kuru’ zehirlenmeye karşı bile çok..
  18. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Göbeklitepe..
  19. Afganistan tezkeresi TBMM Genel..
  20. GÜNCELLEME - Heniyye'den Erdoğan'a..
Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?
2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?

Günün Karikatürü

25 Aralık 2018
Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?