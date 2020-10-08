Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan eğiliyor' yalanı elinde patladı!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar Emiri'nin karşısında eğildiği iddialarına yanıt verdi. Çelik, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan üzerinden yaptığı algı açıklamalarını eleştirerek "Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanımızı eleştirmek adına yalan siyasetine bir kez daha başvurmasını kınıyoruz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretinde çekilen bir fotoğrafını eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Ömer Çelik, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğanı eleştirmek adına yalan siyasete başvurduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu bir kez daha yalana başvurdu

Çelik, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanımızı eleştirmek adına yalan siyasetine bir kez daha başvurmasını kınıyoruz. Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına karşı siyasi husumet içindedir. Türkiye karşıtı bir siyasettir bu. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın yurt dışında yabancı bir liderin önünde eğildiği iddiasıyla son derece yakışıksız bir beyanat verdi. Görüntünün tamamını milletimizin takdirlerine sunuyorum. Türkiye Cumhurbaşkanlığına yapılan bu iftira artık husumetin beyanıdır.

Kılıçdaroğlu, “Erdoğan benim siyasi bir rakibim ama bu kadar eğilmesi benim ağırıma gidiyor. Para için bu kadar eğilmemeli.” ifadelerini kullanmıştı.