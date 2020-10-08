  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan eğiliyor' yalanı elinde patladı!
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan eğiliyor' yalanı elinde patladı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Erdoğan'ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile olan fotoğrafıyla' ilgili algı amacıyla yaptığı açıklamasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yalanlama geldi. Böylece siyaset uğruna Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha elinde patladı...

Yeniakit Publisher
2020-10-08 17:01:00 - 2020-10-08 17:04:03
Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan eğiliyor' yalanı elinde patladı!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar Emiri'nin karşısında eğildiği iddialarına yanıt verdi. Çelik, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan üzerinden yaptığı algı açıklamalarını eleştirerek "Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanımızı eleştirmek adına yalan siyasetine bir kez daha başvurmasını kınıyoruz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretinde çekilen bir fotoğrafını eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Ömer Çelik, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğanı eleştirmek adına yalan siyasete başvurduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu bir kez daha yalana başvurdu

Çelik, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanımızı eleştirmek adına yalan siyasetine bir kez daha başvurmasını kınıyoruz. Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına karşı siyasi husumet içindedir. Türkiye karşıtı bir siyasettir bu. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın yurt dışında yabancı bir liderin önünde eğildiği iddiasıyla son derece yakışıksız bir beyanat verdi. Görüntünün tamamını milletimizin takdirlerine sunuyorum. Türkiye Cumhurbaşkanlığına yapılan bu iftira artık husumetin beyanıdır.

Kılıçdaroğlu, “Erdoğan benim siyasi bir rakibim ama bu kadar eğilmesi benim ağırıma gidiyor. Para için bu kadar eğilmemeli.” ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arap ülkesi Ermenistan'a desteğini böyle açıkladı
Dünya

Arap ülkesi Ermenistan'a desteğini böyle açıkladı

Filistin davasını satarak büyük bir ihanete imza atan Birleşik Arap Emirlikleri, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar devam ederken Ermenist..
HAVELSAN'da bomba gelişme! Eğer gerçekleşirse...
Gündem

HAVELSAN'da bomba gelişme! Eğer gerçekleşirse...

Havelsan, simülasyon ve modelleme teknolojilerinde elde ettiği birikimle TR Motor’un yerli uçak motoru geliştirme sürecine katkı sağlayacağı..
Oğlu Çiller ve Erbakan’a karşı hareket etmişti… Ölen Yahudi iş adamının FETÖ’ye güzellemeleri ortaya çıktı
Siyaset

Oğlu Çiller ve Erbakan’a karşı hareket etmişti… Ölen Yahudi iş adamının FETÖ’ye güzellemeleri ortaya çıktı

Yahudi iş adamı Jak Kamhi’nin Zaman gazetesinde yayınlanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında övücü sözleri tekrar gündeme geldi. İşadamın..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay