Kılıçdaroğlu'nun en çok güvendiği isim duyurdu: Cumhurbaşkanı adayı o tarihte açıklanacak

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merakla beklenirken, kulisler de hareketlilik kazandı. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun en çok güvendiği isimlerin başında gelen İstanbul Milletvekili Yunus Emre, adayın açıklanacağı tarihe ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Dış politika ve ekonomide eksikler vardı"

Halk TV'ye konuk olan Emre, "Adaylık konusunda bir takvime yaklaşıyoruz tabii bunu görmek lazım. Burada genel başkanımızın birkaç defa hatırlattığı bir konu vardı. Cumhurbaşkanı adayı çıkacak biri cumhurbaşkanlığını kazanacak ama geçiş süreci olacak. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'le ilgili hem belli bir takvime hem uygulamaları hem o geçişin temel önceliklerini belli şekillerde partiler olarak oluşturduk Bu çok yakın bir süreçte sonuçlanacak. Özellikle dış politika ve ekonomi bahisleri eksik kalmıştı onlar da bitti bitiyor. Ondan sonra aday belli olacak" ifadelerini kullandı.

"Ocak gibi bekliyoruz"

Adayın ocak ayında açıklanmasını beklediklerini belirten Emre, "Yani partilerin oluşturduğu bir takvim yok. Benim de görebildiğim kadarıyla çok uzun süre almayacaktır bu. Onu da söyleyeyim. Ocak gibi bekliyoruz" şeklinde konuştu.