'Kılıçdaroğlu'nun dosyası var' diyen Mine Kırıkkanat, Ekrem İmamoğlu bombasını patlattı!

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibiyle ilgili çok önemli bir dosya olduğunu söyleyen Cumhuriyet yazarı Mine G. Kırıkkanat, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Diyarbakır gezisiyle cumhurbaşkanlığı adaylığını gayrı resmi olarak ilan ettiğini söyledi.

'Ekrem İmamoğlu 2023 seçimlerine hazırlanıyor'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kamuoyuna cumhurbaşkanlığı adaylığını alıştırmaya çalışsa da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehir şehir dolaşmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylık için ismi sık sık zikredilen İmamoğlu'nun önünü kesmek istemesine karşın, İBB Başkanı son olarak Diyarbakır'da bir miting gerçekleştirdi. İmamoğlu'nun bu hamleleri '2023 seçimlerine hazırlanıyor' iddiasını güçlendirirken Mine Kırıkkanat bomba bir açıklamada bulundu.

Daha önce "Bakın ne olduğunu söyleyemeyeceğim size, benim başım derde girer. Başım yansın istemem. Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok can alıcı bir dosya var." diyen Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını gayrı resmi olarak ilan ettiğini açıkladı.

'Diyarbakır gezisi gayrıresmi cumhurbaşkanlığı adaylığı ilanıdır'

İmamoğlu'nun daha önce de bazı şehirleri dolaştığını belirten Kırıkkanat şu ifadeleri kullandı:

Millet İttifakı'nın ortak adayının kim olacağı tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde (İmamoğlu'nun) Diyarbakır'a gitmesi aslında gayrıresmi bir cumhurbaşkanlığı adaylığı ilanıdır.

Kırıkkanat'ın bu açıklamasının CHP kulisleri ve Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ne tepkiyle karşılanacağı merak konusu oldu.