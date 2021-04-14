Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kaldırıldı mı?
Kemal Kılıçdaroğlu' dokunulmazlığı kaldırılacak mı? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için dosyalar TBMM Başkanlığına sunuldu. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kaldırılacak mı?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için dosyalar TBMM Başkanlığına sunuldu.
Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kaldırıldı mı?
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayınlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra dokunulmazlığının kaldırılması istenilen isimler şöyle:
CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı
CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek
CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel
CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan
HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran
HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül