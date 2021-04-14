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Gündem Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kaldırıldı mı?
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kaldırıldı mı?

Kemal Kılıçdaroğlu' dokunulmazlığı kaldırılacak mı? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için dosyalar TBMM Başkanlığına sunuldu. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kaldırılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-14 16:36:00 -
Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kaldırıldı mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için dosyalar TBMM Başkanlığına sunuldu.

Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kaldırıldı mı?

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayınlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra dokunulmazlığının kaldırılması istenilen isimler şöyle:

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül

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