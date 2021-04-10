Kılıçdaroğlu'nun 'darbe' bildirisini aklama çabasına Metin Feyzioğlu'ndan cevap!

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, gazeteci Adem Metan’ın YouTube kanalına röportaj verdi. Feyzioğlu bişldiriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Feyzioğlu'nun sözleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğindeydi.

104 amiral eskisinin bildirisine tepki

Metan’ın emekli amirallerin yayınladıkları bildiri ile ilgili sorusu üzerine Feyzioğlu, konunun sadece düşünce özgürlüğü kapsamında ele alınamayacağını söyleyerek şu sözleri söyledi.

“Türkiye’de çok kısa bir süre önce 126 emekli büyükelçi aynı konuda bir bildiri yayınladılar. Bir tepki oldu mu? Olmadı. Ama 104 emekli amiral bildiri yayınlayınca kıyamet koptu. Sebep basit değil mi? Türkiye’de emekli büyükelçiler darbesi yok, böyle bir tecrübemiz yok; olmaz da zaten. Ama emekli amiral, bu başka bir şey. Meseleyi düşünce özgürlüğü kapsamında ele alabilirsiniz ama ya bu bildiri muvazzaflarla bağlantılı ise? İşte bu yok sayılamayacak bir soru işaretidir, yok sayamazsınız. Demokrasiye ve devleti müdafaa için bunu araştırmak zorundasınız.”