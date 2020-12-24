  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Kılıçdaroğlu’nun ‘çöp siyaseti’ yine elinde patladı! Gülümser teyze her şeyi açıkladı
Siyaset

Kılıçdaroğlu’nun ‘çöp siyaseti’ yine elinde patladı! Gülümser teyze her şeyi açıkladı

CHP’nin “Çöpten ekmek topluyor” iftirası attığı Trabzonlu Gülümser Adanur, "Çöpte gördüğüm ekmekleri baktığım hayvanlarım için aldım. O fotoğrafı çeken ve Meclis’e kadar getirenler yalan söylüyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 13:45:00 -
Kılıçdaroğlu’nun ‘çöp siyaseti’ yine elinde patladı! Gülümser teyze her şeyi açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen yıl Eskişehir'de yaşayan Aysun Demir adlı vatandaşın fotoğrafını grup toplantısında gösterip "Çöpten ekmek topluyor" diyerek attığı iftiranın bir benzeri yaşandı. Trabzon'da yanında küçük torunuyla bir marketin önünde devrilen çöp kutusundan ekmek topladığı iddia edilen Gülümser Adanur'un fotoğrafı, CHP tarafından hükümeti eleştirmek ve manipülasyon yapmak amacıyla sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımda "Burası Trabzon. Bu kadını bulun sahip çıkın. Çöpten yiyecek araması yürekleri sızlattı" ifadelerine yer verildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Üniversite mahallesi Özlü Sokak'ta yaşayan Gülümser Adanur (56) Sabah gazetesine konuştu. Evli ve 3 çocuk annesi olan kadın kendilerine ait 3 katlı apartmanda yaşıyor.

Adanur, o gün yaşadıklarını anlattı:

"O gün torunumla evden çıkıp markete giderken, çöp konteynirinde ekmek gördüm. O ekmeği baktığım ineklerime hayvanlarıma vermek için aldım. O sıra kim fotoğraf çektiğini görmedim. Sonra benim çöpten hayvanlarım için aldığım ekmek fotoğrafı meclise kadar gitmiş. Neymiş, Kılıçdaroğlu benim için 'ona yardım edin, içimizi sızlattı' demiş. CHP zihniyeti bu işte, hayatları yalan. Benim kimseye ihtiyacım yok. Çöpe atılan ekmeğin israf olmaması için aldım. Benim eşim çalışıyor, ihtiyacımız yok. Bu iftirayı atanlara yazıklar olsun. Benden derhal özür dilesin. CHP yalan üzerine siyaset yapıyor. Beni bu mahallede herkes bilir. Allah'a şükür durumumuz iyi. Yanlış haber yaptırdılar, bizi rencide ettiler. Yazıklar olsun"

Mahalle muhtarı Ahmet Varol ise, "Muhalefetin ortaya attığı çöp siyaseti tamamen fiyaskodur. Gerçekle ilgisi yok. Gülümser abla bizim yakın komşumuzdur. Onun böyle bir şeye ihtiyacı yok. Sadece hayvanlarını beslemek için çöp kutusundan aldığı ekmekleri biri fotoğraflamış. Gülümser ablamız bu yalanla mağdur edilmiştir. Bu yalan haberi gündeme taşıyanları kınıyoruz" dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Günün fıkrası Yılmaz Özdil'den:
Gündem

Günün fıkrası Yılmaz Özdil'den: "Ayasofya imamına hakkımı helal etmiyorum"

Ayasofya-ı Kebir Camii Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Müslümanların en büyük gücü dua ile alay eden Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil'e bir ..
Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu tacirlerinden vergi alınsın' sözlerine CHP'li vekilden destek
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu tacirlerinden vergi alınsın' sözlerine CHP'li vekilden destek

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "uyuşturucu çeteleri ve organ mafyalarından vergi ..
Trump'tan flaş karar! Veto etti
Dünya

Trump'tan flaş karar! Veto etti

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yaptırımları da içeren Savunma Bakanlığı bütçesini veto etti.

Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay