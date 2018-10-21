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Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, 95 şirkete daha ortak! İmparatorluk kurmuşlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP'nin İş Bankası hisselerini hazineye devredeceğiz' açıklamasının ardından tüm gözlerin üzerinde olduğu CHP'nin, İş Bankası ile bilirkte 95 şirketi daha yönettiği ortaya çıktı.

21 Ekim 2018 Pazar 16:18
Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, 95 şirkete daha ortak! İmparatorluk kurmuşlar

Dünyada bir bankada hissesi bulunan ve yılda yüzlerce milyon TL’lik ‘gelir elde eden’ tek parti olma unvanını elinde bulunduran CHP, aynı zamanda bir sanayi ve finans imparatorluğunun da yöneticisi konumunda bulunuyor. Kuruluşunda Atatürk’ün maddi hissesi olması nedeniyle vasiyetinde Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu’na bıraktığı İş Bankası’ndaki yüzde 28’lik payı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından atanan üyelerce yönetiliyor.

Büyümenin yolu  

Bankanın iştiraklerine bakıldığında, 23’ü doğrudan dolaylı olarak 95 şirketi kontrol ediyor. Bunlar arasında Şişe Cam, Soda Sanayi, Trakya Cam, Anadolu Hayat, Anadolu Cam, Anadolu Sigorta, TSKB, İş Finansal Kiralama, İş GYO, İş Yatırım gibi şirkteler yer alıyor. 20 milyar TL’lik piyasa değeri bulunan İş Bankası’nda CHP’nin 5.6 milyar TL’lik payı bulunuyor. CHP, iştiraklerden de ayrı ayrı pay sahibi ise tüm şirketler göz önüne alındığında parti dev bir holding haline geliyor.

İş Bankası tarafından her sermaye artırımında veya yeni şirket kurumunda CHP’nin de payı artıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da son olarak CHP’nin İş Bankası’ndaki yüzde 28’lik hissesinin yanında Şişecam’daki hisselerini de gündeme taşıması, CHP’de büyük panik yarattı. Atatürk’ün mirasını yönetmenin ötesine geçerek İş Bankası’nın sanayi kuruluşlarında da pay sahibi olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu şirketlerin yönetim ve maddi gücüyle kendine koltuğunu korumak için gücüne güç katıyor.

Şirketleri biz kurduk

Bu ifadenin sahibi ise, CHP’nin ve parti adına İş Bankası’nın da yönetiminin eski üyesi Mustafa Özyürek. 2015 yılında Al Jazeera’ye konuşan Özyürek, CHP’nin Şişecam gibi dev sanayi kuruluşlarındaki yüzde 18.40’lık payını nasıl elde ettiklerini şu sözlerle açıkladı: “Eğer İş Bankası sermaye artırımına gitmişse o sermaye artımının bir bölümüne katılacak şekilde CHP kâr payından kesinti yapar. Aksi takdirde artışa katılmazsanız yüzde 28 hisseniz düşer. Sermaye artırımlarında parti bunu kâr payından karşılar. Herhangi bir sermaye artışı olmamışsa o kâr payından eşit şekilde  Tarih ve Dil Kurumu’na dağıtılır.”

Para imparatorluğu itirafı

İş Bankası hisselerinin Varlık Fonu’na devredilmesiyle ilgili söylentinin ardından yine ortaya çıkan Özyürek, bu kez Alman haber kanalı DW Türkçe’ye bir başka itirafta bulunuyor. Özyürek, CHP’nin büyük bir para imparatorluğu olduğunu belirterek, şu sözleri sarf ediyor: “İş Bankası, Anadolu Sigorta’dan Şişecam’a kadar birçok iştiraki olan büyük bir imparatorluk. İktidar şimdi bu şirketlere girerek, kaynak sağlamak istiyor”

İş Bankası'na ait şirketler

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.

Efes Varlık Yönetim A.Ş.

JSC İşbank

JSC Isbank Georgia

İş Faktoring A.Ş.

İş Finansal Kiralama A.Ş.

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

İş Portföy Yönetimi A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Ortaklığı A.Ş

İşbank AG

Milli Reasürans T.A.Ş.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Cam Sanayii A.Ş

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş

Soda Sanayii A.Ş

Trakya Cam Sanayii A.Ş

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

İş Net Elektronik Bilgi Üretim

Softtech Yazılım Teknolojileri 

Sanayi ve Hizmet Grubu

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri

Erişim Müşteri Hizmetleri A.Ş.

İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.

Kültür Yayınları İş-Türk A.Ş.

Kılıçdaroğlu tek yetkili

Atatürk’ün mirası CHP hissesiyle dev sanayi kuruluşlarında hisse ve gelir sahibi olduklarını itiraf eden Özyürek, bu konundaki tek söz sahibinin yani sanayi kuruluşlarının ‘patronunun’ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu da itiraf etti. Özyürek, CHP Genel Başkanı’nın holding patronu gibi mesaisinin büyük bölümünü Türkiye’nin en büyük özel bankasını yöneterek geçirdiğini, aynı röportajdaki şu sözlerle itiraf etti: Özyürek, “Bizde gelenek böyle, CHP’yi temsilen kimin Yönetim Kurulu üyesi olacağına Genel Başkan karar verir. Bankadaki hisselerin yönetimine ilişkin talimatları da Genel Başkan verir” dedi.

(STAR)

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 16:18
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. CHP
  3. CHP'nin şirketleri
  4. CHP İmparatorluğu
  5. Haksız kazanç
  6. İş Bankası
  7. Mustafa Özyürek
  8. Flaş itiraflar

YORUM YAZ

  • ibrahimibrahim26 dk önce
    bu hisseleri alip, kar 100 yıllık kar payını chp den alın. asgari ücretliler, ve emeklilere dolar farkı olarak dagıtın.
  • muhjaiddinmuhjaiddin42 dk önce
    ne yapsınlar versinlerde siz mi yiyin...
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