Kılıçdaroğlu'nun "başörtüsü" ikiyüzlülüğü elinde patladı! Golü hiç beklemediği yerden yedi

Başörtüsünün yasaklanması için Anayasa Mahkemesi'ne koşturanlar arasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsü üzerine kanun teklifi vereceklerini açıklayıp siyasi bir şova imza atmıştı. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu şovuna ilk tepki ise şaşırtıcı bir şekilde parti içinden geldi.

CHP'deki en büyük parti içi muhalefet odaklarından olan CHP Dip Dalga Hareketi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye 'türbanı' siyasi tartışma odağından çıkaralı uzun zaman olmuşken, bu tartışmayı yeniden siyasetin merkezine taşımak ancak AKP'ye yarar..." denilirken "Kemal Kılıçdaroğlu ve 10 Aralık ekibinin bu 'endişeli muhafazakarlar' açılımları, hatalar zincirine eklenmiş yeni bir halkadır" denilerek Kılıçdaroğlu'na adeta ayar verildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan "Bazı şeyler yürek ister, o yürek benim yol arkadaşlarımda var!" başlığıyla yayınladığı videoda "Kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız" demiş, yasaklanması için Anayasa Mahkemesi'nin kapısını çaldığı başörtüsünü yasal güvence altına alan kanun teklifini TBMM’ye sunacaklarını açıklamıştı.