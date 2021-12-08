Kılıçdaroğlu’nun ‘ASELSAN’ yalanı da çöktü: Yalanlama bizzat ASELSAN’dan geldi!

ASELSAN hakkında bazı basın yayın organlarında yapılan asılsız haberlere yönelik, şirketten yapılan açıklamada söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca yapılan açıklamada çıkan asılsız haberler ve paylaşımlar hakkında hukuki süreç başlatılacağı bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, ASELSAN ile ilgili kaynağı belli olmayan iddiaların dile getirildiği belirtildi.

Vatandaşların bağışlarıyla kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının sahip olduğu şirketin yurt dışı yatırımcılara satılacağı iddialarının hiçbir gerçeklik payı taşımadığı kaydedilen açıklamada, "Halkımızın gurur kaynağı ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır." ifadesine yer verildi.

Kılıçdaroğlu iddia etmiş ve CHP medyası köpürtmüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta partisiinn grup toplantısında Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştiren Birleşik Arap Emirlikleri veliaht prensi El Nahyan üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan Kılıçdaroğlu, “Buradan Erdoğan’a ve BAE veliaht prensine de söylüyorum. Ordunun HAVELSAN’ına, ROKETSAN’ına ASELSAN’ına el koyarsanız, satarsanız fitil fitil burnunuzdan getiririm’ iddiasında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu’nun iddiasını ise CHP medyası köpürtmüştü.