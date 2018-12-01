Kılıçdaroğlu'nun Almanya günlüğü! Önce Türkiye'yi şikayet etti sonra PKK'lı vekille görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Almanya ziyareti kapsamında Almanya Federal Meclisi’ne giderek, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) üyesi milletvekilleri ile görüşmüştü.

PKK sevici sevim dağdelen'le yakın poz

Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında yanındaki kadın milletvekili dikkat çekti.

Terörle, terörü savunanlarla asla birlikte olmadıklarını savunan Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK ve Suriye kolu YPG'yi her fırsatta hem de Alman meclisinde savunan, Türkiye'ye karşı Alman kamuoyunu kışkırtmaya çalışan, NATO'yu Türkiye'ye müdahaleye çağıran Almanya Sosyal Demokrat Partisi milletvekili Sevim Dağdelen ile poz vermekten geri durmadı.