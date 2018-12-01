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Kılıçdaroğlu'nun Almanya günlüğü! Önce Türkiye'yi şikayet etti sonra PKK'lı vekille görüştü

Ülkesini her fırsatta yabancılara şikayet eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Berlin'de terör örgütü PKK destekçisi Alman milletvekili Sevim Dağdelen ile buluştu.

01 Aralık 2018 Cumartesi 08:56
Kılıçdaroğlu'nun Almanya günlüğü! Önce Türkiye'yi şikayet etti sonra PKK'lı vekille görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Almanya ziyareti kapsamında Almanya Federal Meclisi’ne giderek, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) üyesi milletvekilleri ile görüşmüştü. 

PKK sevici sevim dağdelen'le yakın poz

Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında yanındaki kadın milletvekili dikkat çekti.

 Terörle, terörü savunanlarla asla birlikte olmadıklarını savunan Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK ve Suriye kolu YPG'yi her fırsatta hem de Alman meclisinde savunan, Türkiye'ye karşı Alman kamuoyunu kışkırtmaya çalışan, NATO'yu Türkiye'ye müdahaleye çağıran Almanya Sosyal Demokrat Partisi milletvekili Sevim Dağdelen ile poz vermekten geri durmadı.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 08:56
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