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Siyaset Kılıçdaroğlu'nun aleni ortağı HDP'den seçim vaadi: 'Diyanet kapatılacak, PKK operasyonları duracak'
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun aleni ortağı HDP'den seçim vaadi: 'Diyanet kapatılacak, PKK operasyonları duracak'

Yeniakit Publisher
2023-03-30 15:31:00 - 2023-03-30 15:33:59
Kılıçdaroğlu'nun aleni ortağı HDP'den seçim vaadi: 'Diyanet kapatılacak, PKK operasyonları duracak'

Altılı koalisyon masasının yeni ortağı HDP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklamasının ardından seçim beyannamesini de açıkladı.

Altılı koalisyon masasının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek veren HDP, seçim beyannamesini açıkladı.

Beyannamede Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kapatılması, Irak ve Suriye operasyonlarının durdurulması gibi vaatler yer aldı.

AYM'de devam eden terör davası nedeniyle seçimlere Yeşil Sol Parti adıyla katılacak olan HDP, seçim bildirgesinde akla mantığa sığmayacak taleplerde bulundu.

Askeri operasyonlardan, din konusuna kadar birçok başlıkta açıklanan bildiride öne çıkan maddeler şu şekilde:

- Suriye ve Irak’a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonlara son vereceğiz.

- Türkiye’nin Suriye ve Irak’tan geri çekilmesini sağlayacağız.
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- Diyanet İşleri Başkanlığının yerine İnanç İşleri Başkanlığı kuracağız.

- Zorunlu din dersini kaldıracağız.

- KHK’ları ve OHAL komisyonunun hukuksuz kararlarını tüm sonuçları ile birlikte iptal edeceğiz.

- İsteğe bağlı kürtajı yeniden parasız ve ulaşılabilir yapacağız.

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