Kılıçdaroğlu'nun ahlaksızlığı MYK'da görüşüldü! CHP'den olay itiraf: Kendimizi böyle ifade ediyoruz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ahlaksız el hareketini değerlendiren CHP Merkez Yönetim Kurulu, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hareketi, "Öyle bir hareket değil o." diyerek değerlendirdi.
Yeniakit.com.tr
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, birçok kadın milletvekillinin de bulunduğu TBMM Genel Kurulu'nda konuşurken, ahlaksız bir el hareketi yapmış, rezilliğine gelen tepkilere aldırış etmeyerek konuşmasını sürdürmüştü.
MYK'de görüşüldü
Kılıçdaroğlu'nun ahlak dışı hareketi, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda görüşüldü.
Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK, ahlaksızlığı, şöyle savundu:
"Görüntüler izlenince onlar da gördüler ki öyle bir hareket değil o. Beden dilinde konuşurken kendimizi ifade ediyoruz."