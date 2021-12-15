Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına AK Parti'den olay yorum
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Eğer ki ittifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım." sözü karşısında ittifakın sessiz kalması durumunu ti'ye aldı. Dağ, "Kılıçdaroğlu: İttifak onay verirse aday olurum, İttifak: 404 not found" ifadelerini kullandı.
Katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili ilk kez net konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Eğer ki ittifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı sonrası Millet İttifakı'nda yer alan HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi sessizliğe büründü.
Bu durumu ti'ye alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ "Kılıçdaroğlu: İttifak onay verirse aday olurum. İttifak: 404 not found" ifadelerini kullandı.