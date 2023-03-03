Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkınca düşman kesildiler! Halk TV'de Meral Akşener'e hakaret

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün gerçekleşen 6’lı masa toplantısının ardından bugün partisinin Genel İdare Kurulu ile bir toplantı gerçekleştirdi.

6’lı masadaki 5 partinin onayladığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı İYİ Parti tarafından kabul görmedi.

Akşener eski ortaklarına yüklendi

Akşener, GİK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, masanın şahsi hırslarını Türkiye’ye tercih ettiğini belirterek zehir zemberek sözlerle CHP, DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'ye yüklendi.

İmamoğlu ve Yavaş'a isyan çağrısı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylığını istediklerini belirterek CHP’li belediye başkanlarına ‘Milletimiz sizi göreve çağırıyor’ çağrısında bulunan Akşener, “Milletimiz size ateşten bir gömlek giymeyi vazife kılmıştır.” dedi.

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Akşener’in masadan kalkması, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını isteyen muhalif medya organlarında hedef gösterildi.

Halk TV'de Akşener'e hakaret

Halk TV, CHP liderinin adaylığını taçlandırıp canlı yayında Meral Akşener'e hakaret ettirdi. Muhabirin Ankara'dan son gelişmeleri aktardığı sırada bir adam, bir anda canlı yayına girerek 'Yazıklar olsun Meral Akşener' dedi.

Muhabir kaldığı yerden yayına devam ederken, stüdyoda İYİ Partililerin Akşener'e tepki olarak partiden ayrıldıkları iddia edildi.