Kılıçdaroğlu'nu yalanlayan fotoğraflar

Kendi milletvekilleri ile parti yöneticilerinin katıldığı terörist cenazelerini unutan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşma yaptığı Muhtarlar Toplantısı'nda, "Hiçbir siyasi yönetici ve milletvekilinin, terörist cenazesine katılmasını doğru bulmuyoruz." demiş ve ortada fotoğrafları olmasına rağmen CHP’li Sezgin Tanrıkulu'na şu ifadelerle sahip çıkmıştı:

'Tanrıkulu'nu, Photoshop'la suçluyorlar'

"Sezgin Tanrıkulu’nun katıldığı o cenaze töreni Tahir Elçi’nindir. Tahir Elçi Diyarbakır’da terör istemiyoruz diye basın toplantısı yapıyor ve orada öldürülüyor. O cenaze törenine bütün partilerden katılım var. Sosyal medyada photoshop yapılıyor. Tabutun başına bir terör örgütünün bayrağı konuluyor. Tanrıkulu ile yan yana getirilip yayınlanıyor. Bu Meclis’te söylendi, faili aramak için davalar açıldı. Bunlar tamamen yalandır."

Geçmişte terörist cenazesine katılan CHP'liler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhtarların tepkisine karşın verdiği cevaplar, geçmişte terörist cenazelerine katılan CHP'li vekil ve yöneticileri akıllara getirdi.

Tarih 5 Mart 2020 - Terörist Aysel Koç'un cenazesi

Tunceli'nin Ovacık kırsalında, 16 Aralık 2012 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü MKP/HKO mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmış, köşeye sıkıştırılan teröristler sağ olarak ele geçirilmişti. Sağ ele geçirilen teröristlerden Aysel Koç, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevinde intihar etti. Terörist Koç'un İstanbul Gazi Mahallesi'ndeki cenaze törenine CHP İstanbul İl Yönetimi'nden birçok isim katıldı. Türkiye, CHP'lilerin bu törene katıldığını PKK'nın yayın organı ANF'den öğrendi.

Tarih 20 Kasım 2015 - Terörist Aziz Güler'in cenazesi

CHP'li vekiller Sezgin Tanrıkulu ve Gamze Akkuş İlgezdi, 2015'te PKK mensubu terörist Aziz Güler’in cenazesine katıldı. Terörist Güler'in cenazesi başında gözyaşı döken Gamze Akkuş İlgezdi'nin bta kendisiydi.

Tarih 3 Aralık 2012 - Teröristle TBMM'de basın toplantısı

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, bir grup tıp fakültesi öğrencisi ile basın toplantısı yaptı. Onlardan biri de Özge Aydın'dı. İstekleri, tutuklu arkadaşlarının serbest bırakılmasıydı. Özge Aydın yıllar sonra PKK/YPG'li bir terörist olarak Suriye'de etkisiz hale getirildi.

600 bin lira ödülle aranıyordu. CHP'li Veli Ağbaba, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamada, teröristin o dönemde öğrenci olduğunu bildiğini söyledi.

Ve Kılıçdaroğlu'nun cevabı:

Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti'yi ziyaretinden sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Gazeteciler Kılıçdaroğlu'na, terörist cenazelerine katılan isimleri tek tek hatırlatınca, köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu ne yapacağını bilemeyerek alay konusu olan şu cevabı verdi:

"Tabii şehitlerin parasına el koyan siyasi iktidarı da unutmamak lazım."