Kılıçdaroğlu'nu 'seyyid' ilan eden Hacı Meral Erdoğan'ı şirkle suçladı!
Partisinin seçim standlarında Kılıçdaroğlu'nun "seyyid" olduğunu anlatan kitapçıkları dağıtan Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekfir etti.
Başörtüsü serbestisinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuran, başörtüsüne 1 metrelik bez parçası diye hakaret eden Kemal Kılıçdaroğlu için "seyyid" yorumunda bulunan İP'li Hacı Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekfir etti.
Yüce Kur'an'da kesin bir dille yasaklanan eşcinsel sapkınlığa yasal düzenleme vadedenlerin ortağı
Akşener, "Bu ülkede bu ülkenin Cumhurbaşkanı Allah'a şirk koşuyor. Böyle bir şey olabilir mi?" dedi.
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