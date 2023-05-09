Kılıçdaroğlu'nu rezil eden video! CHP mitingleri ve AK Parti'nin İstanbul mitingi karşılaştırması viral oldu

Türkiye 14 Mayıs Pazar günü cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın yarışacağı seçimlere kısa biraz zaman kalırken sosyal medyada paylaşılan bazı videolar da viral oluyor.

7'li koalisyonun desteğini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye genelinde yaptığı mitingler ile AK Parti'nin İstanbul'da 1 milyon 700 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği miting sosyal medyada karşılaştırıldı.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.